Tennis: Ricci-Servadei la finale del “Città di Meldola”, al via la fase regionale dei tricolori Under 12

MELDOLA. Finale tra Gian Marco Ricci (Ct Cesena) e Tommaso Servadei (Tc Faenza) nella settima edizione del trofeo “Città di Meldola”, torneo maschile per 3° categoria. Il match-clou è in programma questa sera (mercoledì) alle 20.

In semifinale Ricci (3.1, n.9) ha battuto 6-7 (4), 6-2, 10-8 il 3.1 Andrea Valli (3.1, n.4), mentre il 3.1 Servadei (n.3) si è imposto per 6-4, 4-6, 12-10 su Alessandro Naso (3.3), portacolori del Ct Cesena.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

RIMINI. Al via domenica (dalle 14.30) con la prima fase regionale a squadre il campionato italiano Under 12 maschile che vede le formazioni romagnole schierate in sette giro di qualificazione.

Tutto romagnolo il primo girone con Tc Riccione B (Tommaso Mazzotti e Gianluca Valdinoci Mezzapesa), Ct Casalboni B (Mattia Scarpellini, Julian Macini ed Edoardo Casadei), Tennis Villa Carpena A (Tommaso Volponi, Leon Francesco Benericetti, Lorenzo Casadei e Riccardo Paglionico) e Polisportiva Buscherini (Alessandro Marzocchi e Filippo Drudi). Primo turno: Tc Riccione B-Tennis Villa Carpena A e Ct Casalboni B-Polisportiva Bischerini.

Tutto romagnolo anche il secondo girone con Galimberti Tennis Team B (Carlos Leone Valentini, Alessandro Bernabè, Cesare Ciuffoli ed Alessandro Marcolini), Misano Sporting Club (Alex Fregnani ed Edoardo Tonti), Ct Casalboni C (Erik Zani, Filippo Dascalu e Gianmaria Chietera) e Circolo Suzanne Lenglen A Fusignano (Giulio Zama, Gabriele Foschini, Samuele Orfeo e Francesco Tabanelli). Prima giornata: Galimberti Tennis Team B-Ct Casalboni C e Misano Sporting Club-Suzanne Lenglen 2 A. Nel 9° girone in campo il Ct Cacciari A (Samuele Poli, Matteo Mosca, Alessandro Bistarelli, Tommaso Giangiordano e Davide Morsiani) che domenica ospita la Polisportiva Pontelungo Bologna, ed il Casale Tennis Club (Edoardo Paoletti, Alessandro Meluzzi e Tommaso Zuffi) che inaugurerà il campionato ospitando il Ct Castiglione dei Pepoli.

Quattro formazioni romagnole nel 10° girone con San Marino Tennis Club (Alberto Lonfernini, Giacomo Rosa e Marco Fantini), Tennis Villa Carpena B (Elia Samorè, Rayan Milandri, Nicolò Orazi, Diego Casadei e Lorenzo Lucido Orlati), Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli (Kevin Marvataj e Riccardo Clarici) e Galimberti Tennis Team C (Brando Ricciardelli, Giacomo Terenzi, Riccardo Tosarelli e Gianmarco Fiorletta). Così’ al 1° turno: San Marino Tennis Club-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli, Tennis Villa Carpena B-Galimberti Tennis Team C.

Nell’11° girone schierate Suzanne Lenglen B Fusignano 2 (Aaron Cavallini, Giovanni Thomas Jones, Francesco Fontanelli), Ct Cacciari B (Brando Tabanelli, Matteo Bocedi e Gregorio Castiglione), Tc Faenza (Gianmaria Marchi, Federico Montuschi, Manuel Celli, Tommaso Pilati e Tommaso Monti) e Ct Cesena B (Andrea Bellavista, Riccardo Degli Angeli e Matteo Campana). Primo turno: Suzanne Lenglen 2 B-Tc Faenza, Ct Cacciari B-Ct Cesena. Nel 12° girone spazio a Ten Sport Center (Lorenzo Kapros e Diego Gentile), Ct Cesenatico (Giacomo Manuzzi e Giacomo Forti) e Galimberti Tennis Team A (Pietro Galimberti, Riccardo Arcangeli e Gianmaria Mussoni). Prima giornata: Sport Club Ozzano-Galimberti Tennis Team A, Ct Cesenatico-Ten Sport Center. Nel 13° girone in campo il Ct Conselice (Matteo Stanghellini e Riccardo Cricca) che all’esordio fa visita al Cus Ferrara.