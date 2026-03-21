Tennis, Ricci, Savoia, Nigi avanti a Sarsina

Tennis
  • 21 marzo 2026
Tennis, Ricci, Savoia, Nigi avanti a Sarsina

Avanza il torneo di 3° maschile alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. In evidenza nel secondo tabellone Matteo Nigi (Polisportiva Tennis Vallesavio), si qualificano per il tabellone finale Luca Cantelli (4.3) del Misano Sporting Club, Tommy Filippa (4.3) che difende i colori del Club organizzatore così come Vito Giuseppe Gentile (4.1, n.3). Secondo tabellone, terzo turno: Federico Ricci (4.2)-Massimo Montanari (4.3) 6-3, 6-3, Cristiano Savoia (4.2)-Riccardo Palai (4.2) 6-7 (8), 7-5, 10-6, Matteo Nigi (4.2)-Giovanni Bandini (4.2) 6-1, 6-2.

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