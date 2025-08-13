Tennis, Ricci-Pagnoni e Piraccini-Urgese le semifinali del Torneo del Turista alla Pol.2000

CERVIA. Siamo al rush finale nel classico Torneo del Turista, il Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Il torneo maschile si è allineato alle semifinali con i seguenti scontri che valgono un posto in finale: Pietro Ricci (n.1)-Edoardo Pagnoni (n.12) e Simone Piraccini-Jamal Urgese (n.3).

Ottavi: Pietro Ricci (2.5, n.1)-Enea Vinetti (2.7) 7-6 (5), 6-1, Luca Bartoli (2.6, n.8)-Raffaele Martignani (2.6, n.9) 7-5, 6-1, Mattia Bandini (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.6, n.13) 4-6, 6-2, 10-6, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Alex Guidi (2.6, n.5) 6-1, 1-6, 10-3, Federico Baldinini (2.6, n.11)-Diego Orlando (2.8) 7-5, 6-4, Jamal Urgese (2.5, n.3)-Rafael Capacci (2.7) 6-2, 3-6, 10-6. Quarti: Ricci-Bartoli 6-4, 6-3, Pagnoni-Bandini 6-4, 4-6, 10-2, Urgese-Baldinini 6-2, 6-3. Piraccini passa per il forfait di Gabriele Sgroi.

Nel tabellone finale femminile in bella evidenza Matilde Morri che per effetto della vittoria su Gioia Basi e del forfait di ben tre giocatrici è già in semifinale, così come Giulia Sophy Stefan (2.5, n.2) che nei quarti ha superato la 2.6 Sandy Mamini per 6-4, 6-3, quarti per Vittoria Muratori. Semifinali anche per Sofia Regina (2.6), che nei quarti ha battuto 3-6, 6-2, 10-6 la n.1 Anita Picchi (2.5), e per la ravennate Gaia Donati (2.6) che si è imposta per 6-3, 6-2 su Vittoria Muratori (2.8).

Nel tabellone finale del doppio maschile, ottavi: Filippi-Ravaioli (n.1) b. De Giovanni-Costanzi 6-4, 6-3, Muraccini-Pagnoni (n.8) b. Bartoli-Giangrandi 7-6 (5), 2-0 e ritiro, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Badaloni-Russo 6-3, 6-2, Valli-Ricci (n.3) b. Iemmi-Galuppi 6-3, 5-7, 13-11. Quarti anche per Urgese-Bandini (n.2) e Baldinini-Lemishko (n.7). Quarti: Mandrioli-Martignani (n.4) b. Guidi-Capacci (n.5) 7-5, 7-6 (2).