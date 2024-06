Tennis, Ricci in semifinale a Cervia

Entra nel vivo sui campi del Ct Cervia il torneo Open maschile, la “Coppa Hotel Globus”, dotato di 1000 euro di montepremi. Il primo semifinalista è il cervese Pietro Ricci del Ct Massa ma cresciuto sui campi della Polisportiva 2000 Cervia dove è seguito dal maestro Enzo Bonaldo. Nei quarti il romagnolo ha fermato la corsa di Manuel Schuett (Ct Cervia). Conquistano i quarti anche uno scatenato Nicola Tocci, in gran spolvero sui campi di casa, Tommaso Spina, allievo della Galimberti Academy, e Pietro Briganti (Pol.2000 Cervia). Tabellone finale, secondo turno: Dennis Ciprian Spircu (2.7)-Oliver Schuett (2.8) 6-2, 4-6, 6-4, Nicola Tocci (3.3)-Simone Piraccini (2.8) 6-1, 6-1, Tommaso Spina (2.7, n.4)-Diego Orlando (3.1) 6-4, 6-0, Lorenzo Biava (2.7)-Alessandro Galassi (2.8) 2-1 e ritiro, Pietro Briganti (2.7, n.3)-Marco Caporali (2.8) 6-3, 3-6, 6-0. Quarti: Pietro Ricci (2.6, n.2)-Manuel Schuett (2.8) 6-4, 6-1. Nel tabellone femminile in finale Gioia Barbieri, maestra proprio al Ct Cervia, che in semifinale ha battuto nettamente la sua allieva, Crystal Aratari 6-1, 6-0.