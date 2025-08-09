Tennis, Ricci, Giorgi, Sirca e Battistini in semifinale a Bagno di Romagna

Si giocano oggi le semifinali (n programma oggi dalle 18), sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna, nel torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano un posto tra i primi quattro Federico Ricci, Pietro Giorgi, Matteo Sirca ed Emanuele Battistini. Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.5)-Filippo Zadra (4.4) 6-1, 6-0, Matteo Sirca (4.2, n.6)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.1)-Fabrizio Montaguti (Nc) 6-0, 4-6, 10-8, Marco Magrini (4.4)-Flavio Guerrini (4.2, n.8) 6-4, 6-1, Pietro Giorgi (4.1, n.4)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-4, 2-6, 14-12, Paolo Cenciarelli (4.1, n.3)-Marco Portolani (4.3) 7-6, 6-4, Emanuele Battistini (4.2, n.7)-Lorenzo Monti (4.5) 7-5, 6-1, Andrea Bardi (4.4)-Ciro Donnarumma (4.1, n.2) 6-3, 2-6, 10-7. Quarti: Ricci-Magrini 6-1, 6-3, Giorgi-Barasa 6-2, 6-1, Sirca-Cenciarelli 6-4, 1-6, 10-8, Battistini-Bardi 7-5, 6-1.