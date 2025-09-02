Tennis, Ricci e Ravaioli nei quarti a Massa

C’è anche Pietro Ricci tra i protagonisti dei quarti di finale del 22° Trofeo Oremplast al Ct Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro. Nella seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, dopo essersi qualificato per il tabellone principale, il 17enne portacolori del club organizzatore ha messo a segno un bel “positivo” eliminando 6-4, 6-1 un altro giovane emergente come il faentino Lorenzo Beraldo. Ricci sfida per un posto in semifinale il modenese Luca Parenti. Un altro bel risultato porta la firma del forlivese Nicola Ravaioli che ha sconfitto 6-4, 7-5 Edoardo Betti e ora trova Noah Perfetti. L’avversario del 2.1 perugino Stefano Baldoni, vincitore delle ultime due edizioni, sarà invece Martino Guidotti (2.5), che ha stoppato l’altro forlivese Rafael Capacci 6-1, 6-3. L’ultimo quarto di finale vede di fronte Jacopo Landini (2.4) e Tommaso Filippi (2.5), che hanno approfittato dei forfait dei rispettivi avversari, ovvero i 2.2 Daniel Bagnolini (Ct Zavaglia Ravenna) e Mattia Nannelli (Ct Siena).

Intanto nella sezione di conclusione di terza categoria successo di Gianfilippo Falconi (3.3, Ct Zavaglia), che ha superato 7-5, 6-1 il pari classifica Andrea Severi, mentre in quella di quarta categoria affermazione di Emanuele Robustelli (4.3) regolando 6-4, 6-3 Andrea Piccone (4.1).