Tennis, Ricci e Logrippo vincono il doppio allo Junior Tour di Salsomaggiore

Salsomaggiore. La coppia formata dal cervese Pietro Ricci e da Mattia Logrippo, entrambi allievi della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica, trionfa nel classico torneo Itf Junior Tour di Salsomaggiore (J200, terra), il “Bayer International Tournament”. Nei quarti Ricci-Logrippo hanno battuto Fiocchi-Mondini per 6-3, 6-2, in semifinale altra vittoria su Da Rosa Castro-Sulijic (Por-Slo) per 7-5, 7-5. In finale contro Mattia Baroni ed Antonio Marigliano (n.4) è arrivato il successo per 6-3, 6-4 per il tandem Ricci-Logrippo.

Santa Margherita di Pula. Enrico Dalla Valle è il n.7 del seeding nel nuovo torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra), il “Fortevillage Trophy”, entrano in main-draw anche Lorenzo Rottoli e Michele Mecarelli.

Nottingham. Alessandro Dragoni al via nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future inglese di Nottingham (30.000 dollari, hard outdoor), il “Lexus British Pro Series”.

Monastir. Marcello Serafini in campo nel tabellone principale del torneo Itf tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor).

Bucarest. Riccardo Pretolani si ferma nei quarti di finale nel torneo Itf Junior Tour rumeno di Bucarest (J30, terra), l’Frt Trophy. Il giovane romagnolo portacolori del Ct Massa ha battuto all’esordio il rumeno Tudor Alexandru Zecheru, testa di serie n.5, per 6-2, 6-2 ed al 2° turno lo svizzero Tyler Guinness per 6-4, 7-5. Nei quarti sconfitta per 6-1, 6-3 contro il rumeno Darius Dorin.