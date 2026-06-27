Tennis, Ricci e Logrippo in campo a Pilsen

Ottimo torneo per Mattia Logrippo che si spinge fino ai quarti, partendo dalle qualificazioni, nel torneo Itf Junior Tour ceko di Pilsen (J200, terra). L’allievo della Galimberti Academy era il n.3 delle qualificazioni dove ha messo in fila il ceko Matus Kliment 6-3, 6-3, l’austriaco Tobias Lassacher 6-2, 6-2 e nel turno finale il brasiliano Guilherme Barbieri Renner 6-3, 6-2. Nel tabellone finale per Logrippo successi sul russo Pavel Skvortcov 6-0, 6-4 e sul tedesco Jaron Held 4-6, 7-5, 6-4, prima della sconfitta per 6-0, 6-3 contro il rappresentante di Hong Kong Jack Cheng. In campo anche il cervese Pietro Ricci che si è qualificato battendo, lui che era il n.8, il ceko Lukas Hron 6-1, 6-1, l’ucraino Tymur Chukanov 6-2, 6-3 e nel turno finale il brasiliano Tomas Dummer Macedo 6-3, 6-1, per poi venire sconfitto all’esordio nel main-draw dallo statunitense Vihaan Reddy (n.1) 6-4, 6-0.