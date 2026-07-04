Tennis, Ricci e Gabellini avanti al Cerri

Al Ct Cerri di Cattolica è partito il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Tabellone di 3°, primo turno: Tommaso Cerioni (3.5)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-2, Edoardo Baccini (3.5)-Davide Capodagli (3.5) 2-6, 6-2, 10-7. Secondo turno: Villiam Ricci (3.5)-Marco Bernardini (3.5) 4-6, 7-5, 11-9, Juri Gabellini (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 3-6, 6-1, 10-7.
Femminile, tabellone di 3°, primo turno: Emma Pelliccioni (3.4)-Giulia Ricci (3.5) 6-2, 6-4, Cecilia Rondinelli (3.3)-Eva Raimondi (3.3) 6-0, 6-1.