Tennis, Ricchi vince l’intermedio sul Titano

Sui campi del Centro Tennis Federale di Fonte dell’Ovo siamo al rush finale nel torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club. Il primo a conquistare i quarti di finale è stato Cristian Carli (Ct Albinea) che ha eliminato Umberto Vanucci 6-3, 6-1, mentre Jacopo Fiorini, allievo della Galimberti Tennis Academy, ha superato 6-2, 6-2 il nazionale sammarinese Mattia Muraccini. Molto bene all’esordio nel tabellone finale un giovane di belle prospettive come il verucchiese Carlo Paci, semifinalista pochi giorni fa nei campionati italiani Under 15. Nel tabellone intermedio di 4° vittoria di Simone Ricchi (San Marino Tennis Club) che in finale ha sconfitto 6-0, 6-2 Elia Michelangelio Cicognani (Ten Sport Center).