Tennis: Riccardo Muratori ha vinto il Memorial “Cicconetti”, partito il trofeo “Bcc Romagnolo” al Valle del Rubicone

RIMINI. Riccardo Muratori ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale, che ha vissuto oggi la finalissima. Netto successo del 3.1 portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.4, che in finale ha superato per 6-4, 6-2 l’altro 3.1 Felix Legnani (Virtus Bologna). Finale a senso unico, il romagnolo si è aggiudicato il titolo mostrando una netta superiorità tecnica ed alla fine è stato premiato dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.

In semifinale Felix Legnani, testa di serie n.6, si è imposto per 6-3, 1-6, 10-3 su Pietro Rinaldini (Ct Rimini), 3.1 e numero 2 del seeding. In seguito è approdato al match-clou anche Riccardo Muratori (Ct Rimini), che ha battuto il beniamino del pubblico del Ct Cicconetti, il maestro Massimiliano Zamagni (3.1, n.1) per 6-2, 2-6, 10-5.

Ottavi: Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Francesco Pazzaglini (3.4) 7-5, 7-5, Massimiliano Zamagni (3.1, n.1)-Leonardo Tana (3.4) 6-1, 6-1, Riccardo Muratori (3.1, n.4)-Luca Lorenzi (3.3) 7-6, 7-5, Iangabriel Ferrara (3.2, n.8)-Giovanni Pecorari (3.2) 6-7, 6-1, 10-1, Felix Legnani (3.1, n.6)-Leonardo Bartoletti (3.3) 6-4, 6-3, Enea Carlotti (3.1, n.3)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-4, 6-2, Alessandro Capodimonte (3.4)-Pietro Montemaggi (3.2) 6-1, 6-0. Quarti: Zamagni-Ferrara 6-2, 7-6, Muratori-Manfredi 6-3, 6-3, Legnani-Carlotti 6-3, 6-3, Rinaldini-Capodimonte 5-7, 7-6, 10-5.

Quarti anche per Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.5).

Il giudice di gara è stato Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

GATTEO. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Tennis Valle del Rubicone il torneo nazionale femminile di 3° (limitato al 4° gruppo), il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 27 le giocatrici al via in questa rassegna che terrà banco fino al 20 luglio. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Samantha Casadei, Sofia Marino, Alessia Frontini ed Elena Tarini. 3° turno: Mariangela Leporale (4.4)-Valentina Baldi (4.6) 6-0, 6-3, Luana Lanfranchi (Nc)-Bianca Lugaresi (4.5) 6-1, 6-0. Le giocatrici con classifica migliore sono le 3.4 Caterina Cova, Sofia Muccinelli, Ginevra Baldazzi e Giulia D’Altri.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Sabatino Buonanno.