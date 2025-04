Tennis: Riccardo Muratori e Sara Guermandi vincono il Memorial Borghetti al Ct Cervia, domani parte il Memorial Boschetti al Tc Viserba

CERVIA. Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cervia.

Nel singolare maschile del memorial “Mario Borghetti” si è imposto Riccardo Muratori. Il 3.1 portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.3, ha battuto in finale per 6-3, 6-2 l’altro 3.1 William Di Marco, portacolori del Tc Viserba, testa di serie n.4. Una bella finale, tra due giovani, che ha onorato il torneo dedicato al tecnico cervese prematuramente scomparso. Le premiazioni sono state effettuate dal fratello di Mario, Candido Borghetti.

Nel femminile finale tra Valentina Giulianini (Ct Cervia) e Sara Guermandi (Nettuno Tc Bologna). Ha vinto la giocatrice emiliana per 4-6, 7-5, 6-2 al termine di una finale molto equilibrata.

Quarti: Valentina Giulianini (3.3)-Valentina Benini (3.1, n.1) 7-6, 6-4, Francesca Sofri (3.5)-Federica Matteucci (3.2, n.4) 1-6, 6-3, 7-6. In semifinale anche Sara Guermandi (3.4) e Nicole Galassi (3.4). Semifinali: Giulianini-Sofri 6-0, 6-2, Guermandi-Galassi 6-4, 4-6, 6-2.

Il giudice di gara è stato Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Da giovedì intanto è in programma un nuovo torneo sui campi del Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Pambianco, terrà banco fino al 4 maggio e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 (24 al via) i big sono il 2.8 Mattia Barbarino, i 3.2 Stefano Bucci, Stefano Torrisi e Filippo Maestri, possibile outsider il 3.3 di casa Corrado Badalucco. Si parte con il primo tabellone che vede queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Alessandro Gostoli, Giuseppe Falconi, Luca Degli Esposti e Giorgio Vocaturo, poi la sezione finale con n.1 Mattia Barbarino, n.2 Filippo Maestri, n.3 Stefano Torrisi.

1° turno: Luigi Turroni (Nc)-Davide Ingannato (Nc) 6-2, 6-2. 2° turno: Luca Filippi (Nc)-Luca Dragoni (4.4) 7-6, 6-1.

Nell’Over 55 (45 iscritti) guida le fila il 2.6 Giovanni Lelli Mami, davanti al 3.2 Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Corrado Badalucco, Riccardo Falcone e Mattia Foschi. Primo tabellone Nc, poi il tabellone di 4° che propone queste teste di serie: n.1 Maurizio Maestri (4.1), n.2 Giuseppe Falconi (4.1), n.3 Biagio Maltese (4.1), n.4 Paolo Poli (4.1), n.5 Delio Rinaldi (4.1), n.6 Stefano Cornacchia (4.1), n.7 Alessandro Di Vittorio (4.1), n.8 Paolo Galbiati (4.1). Nel tabellone finale guidano il seeding nell’ordine il 2.6 Giovanni Lelli Mami, il 3.2 Pietro Montemaggi, i 3.3 Mattia Foschi e Corrado Badalucco. Turno di qualificazione Nc: Fabio Battistini-Piero Santagada 6-2, 2-1 e ritiro, Daniele Corsini-Maurizio Garavini 6-2, 7-6. Tabellone di 4°, 2° turno: Paolo Sabatini (4.3)-Giovanni Nicola Lombardo (4.3) 6-2, 6-1. 3° turno: Roberto Sanzani (4.2)-Alberto Zattini (4.3) 6-3, 6-1.

Si qualifica Massimiliano Marzagalli (4.1).

Nell’Over 65 (15 iscritti) il 3.5 Pasquale Caserta è il giocatore con miglior classifica, seguito nell’ordine delle teste di serie dai 4.1 Gianni Davoli e Marino Masi. 2° turno: Luigi Vicari (4.4)-Antonio Scognamiglio (4.6) 6-3, 6-0, Marco Barboni (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 6-2, 7-5.

Nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena, seguita dalla 3.3 Margarita Rosario Dominguez.

RIMINI. Scatta domenica il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba. Si tratta del classico memorial “Sandrino Boschetti”, nel ricordo di un grande amico del tennis locale e riminese, che terrà banco fino al 14 maggio. Notevole il dato delle adesioni, sono ben 97 i giocatori iscritti, con una certa qualità al vertice. I giocatori da battere sono sicuramente i 3.1 Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Beniamino Savini, Lorenzo Bucaletti, William Di Marco, Pietro Rinaldini, Riccardo Muratori, Enea Carlotti e Federico Edoardo Manfredi. Diversi i portacolori di casa, oltre a William Di Marco ed Edoardo Federico Manfredi, che possono recitare un ruolo di primo piano come i 3.2 Pietro Montemaggi, Alessandro Cortesi e Federico Attanasio. Si parte con il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Filippo Quadrelli, Roberto Rinaldi, Alessandro Bernardi, Adriano Amadio, Alessandro Gostoli, Andrea Bonetti, Gianluca Corradini e Marco Bernardini.