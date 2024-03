Tennis, Riccardo Ercolani e Sara Aber in semifinale al Super Next Gen di Parma

Al rush finale la tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti, a livello di macroarea, i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale.

Nel maschile bella semifinale per Riccardo Ercolani, allievo dell’Accademia del Villa Carpena.

Ottavi: Matteo Trombini (n.1)-Andrea Bacchini 6-4, 3-6, 10-7, Marco Caporali (n.16)-Beniamino Savini 6-2, 4-6, 10-6, Rafael Capacci (n.8)-Tommaso Capanni 6-3, 6-1, Riccardo Ercolani (n.13)-Alessandro Venuta 6-2, 3-6, 10-5, Federico Paci (n.11)-Edoardo Pagnoni 2-6, 6-4, 10-5, Federico Lambertini-Dario Zamagna (n.10) 6-4, 6-2. Quarti: Trombini-Capacci 6-3, 6-4, Ercolani-Riccardo Marendon (n.12) 6-4, 6-2.

Nel femminile semifinali per la ravennate Sara Aber, portacolori del Ct Zavaglia.

Ottavi: Lavinia Guerresco (n.1)-Gloria Cassini 6-1, 3-6, 10-5, Sara Aber (n.4)-Camilla Montenet 6-2, 3-6, 10-7, Aurora Piccinini (n.2)-Ilaria Rondinelli 6-1, 6-2. Quarti: Aber-Rebecca Punteri 6-3, 6-0.