Tennis, Ravera vince a Torre Pedrera

Da venerdì a domenica il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ha organizzato il torneo di 3° maschile con la formula Rodeo. Ha vinto sui campi del Club riminese Nicola Ravera. Il 3.4 portacolori del Tc Parckin Cesenatico, testa di serie n.3, ha superato le semifinali per il forfait di Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5), poi in finale ha sconfitto 4-1, 4-1 il 3.4 Loreno Kapros (Ct Massa Lombarda), testa di serie n.5. Quest’ultimo in semifinale aveva eliminato per 4-2, 4-1 il 3.4 Paolo Duranti, testa di serie n.1.