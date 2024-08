Tennis: Ravaioli-Filippi e Bronzetti-Martignani le semifinali del memorial “Cavioli” al Tc Viserba, nel vivo il Terza del Ct Zavaglia

VISERBA. E’ approdato alle semifinali il torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Viserba, il tradizionale memorial “Christian Cavioli” (montepremi di 3000 euro). Nei quarti sorpresa con l’eliminazione del n.1 del seeding, il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba) per mano del 2.5 forlivese Nicola Ravaioli, che affronterà in semifinale il compagno di Club al Forum, Nicola Filippi, che nei quarti ha battuto Diego Zanni, altro giocatore del Tc Viserba. In bella evidenza il 2.2 Alberto Bronzetti (n.2) che sempre nei quarti ha vinto il derby del Tc Viserba su Alessandro Canini ed ora affronta in semifinale il 2.6 Raffaele Martignani, vincitore sul giovane cesenate Pietro Augusto Bonivento.

Quarti: Raffaele Martignani (2.6)-Pietro Augusto Bonivento (2.5, n.6) 6-2, 6-2, Alberto Bronzetti (2.2, n.1)-Alessandro Canini (2.6) 6-0, 6-1, Nicola Filippi (2.5, n.5)-Diego Zanni (2.5, n.4) 6-1, 6-2, Nicola Ravaioli (2.5, n.8)-Manuel Mazza (2.1, n.1) 7-5, 7-5.

Oggi alle 18 la prima semifinale Ravaioli-Filippi, alle 20 Bronzetti-Martignani.

Intanto nella sezione intermedia di 4° vittoria di Augusto Massari (4.1) del Circolo Ministero Affari Esteri in finale su Davide Pierini (4.2), portacolori del Ct Cicconetti, per 6-1, 6-1. La finale del tabellone di 3° vede di fronte il 3.2 Edoardo Federico Manfredi al 3.3 Andrea Monti.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile. Il primo a qualificarsi è stato il presidente del Ct Zavaglia, Gianmarco Gamberini che poi ha proseguito il suo cammino con una bella vittoria anche nel secondo tabellone dove si mettono in evidenza anche Giacomo Fogli ed Edoardo Belletti.

A seguire il secondo tabellone (tutti i 4°) guidato dai 4.1 Matteo Nibbio, Alessandro Casadei, Roberto Nibbio ed Andrea Rinaldi. Tabellone finale con teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.1 Riccardo Muratori e Leonardo Venturi, a seguire i 3.3 Mattia Sartoni, Gianfilippo Falconi, Alessandro Vallicelli, Isaac Casalboni, Fabrizio Foronci e Francesco Cervellera.

Turno di qualificazione: Enrico De Cono (Nc)-Andrea Ceroni (4.5, n.1) 6-0, 6-0, Cristian Moni (4.6, n.2)-Giorgio Garassino (Nc) 6-2, 6-1.

Secondo tabellone, 1° turno: Gianmarco Gamberini (Nc)-Robi Gasperoni (4.4) 6-3, 6-4. 2° turno: Giacomo Fogli (4.3)-Davide Muzzioli (4.3) 4-6, 6-3, 10-6, Edoardo Belletti (4.2)-Francesco Margotti (4.2) 6-3, 7-6.

Nel femminile (15 iscritte) le big sono nell’ordine le 3.2 Valentina Benini, Ilinka Cilibic, Angie Bentini e Sofia Foggia. 1° turno: Laura Garofalo (3.5)-Anna Foschini (3.5) 6-3, 6-1.

Il torneo, che terrà banco fino al 5 settembre, è diretto dal giudice di gara Benito Danesi, direttrice di gara Adele Valentini.