Tennis, Ravaioli e Palai avanti al River

Primi match nel torneo Open maschile organizzato dal River 22 Sporting Club di Bagno di Romagna. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di favoriti il 4.1 Claudio Fantini, i 4.2 Marco Magrini e Riccardo Palai. Nel tabellone di 3° n.1 Alessandro Naso (3.1), n.2 Andrea Carotenuto (3.2), n.3 Daniele Lusini (3.5), n.4 Samuele Visotti (3.5). Il primo tabellone di 2° è presidiato dai 2.6 Alex Guidi, Enea Vinetti e dai 2.7 Gabriele Sgroi e Riccardo Muratori. Nel tabellone finale il favorito principale è il 2.2 riminese Alberto Morolli, davanti al 2.3 Emanuele Mazzeschi, al 2.4 David Simoncelli e al 2.5 Alessandro Dragoni.

Primo tabellone, secondo turno: Riccardo Fabbri (4.6)-Lorenzo Torcolacci (Nc) 6-1, 6-2. Quarto turno: Alessandro Ravaioli (4.3)-Ignazio Mescolini (4.5) 6-3, 3-6, 10-4, Riccardo Palai (4.2, n.3)-Federico Para (4.5) 7-6, 7-5.