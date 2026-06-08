Tennis, Ravaioli comanda in Valmarecchia

Tennis
  • 08 giugno 2026
Tennis, Ravaioli comanda in Valmarecchia

Nicola Ravaioli vince il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club. In finale il portacolori del Forum Tennis Forli ha battuto con un doppio 6-4 Samuel Zannoni (Tc Viserba) dopo un match di livello. Ravaioli e Zannoni erano stati protagonisti di semifinali di spessore. Nella parte alta del tabellone il forlivese Nicola Ravaioli, n.1 del seeding, ha battuto molto nettamente (6-0, 6-1) il 2.3 locale Cristian Carli (Ct Albinea), testa di serie n.4, mentre Samuel Zannoni si è imposto per 3-6, 6-2, 6-2 su Sevan Bottari (Ct Fermignano).

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