Tennis, Ravaioli comanda in Valmarecchia

Nicola Ravaioli vince il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club. In finale il portacolori del Forum Tennis Forli ha battuto con un doppio 6-4 Samuel Zannoni (Tc Viserba) dopo un match di livello. Ravaioli e Zannoni erano stati protagonisti di semifinali di spessore. Nella parte alta del tabellone il forlivese Nicola Ravaioli, n.1 del seeding, ha battuto molto nettamente (6-0, 6-1) il 2.3 locale Cristian Carli (Ct Albinea), testa di serie n.4, mentre Samuel Zannoni si è imposto per 3-6, 6-2, 6-2 su Sevan Bottari (Ct Fermignano).