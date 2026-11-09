Tennis, Ravaglia in finale al Ten Sport

Al rush finale il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile il primo finalista è Lorenzo Ravaglia (Ct Massa Lombarda) che ha battuto Riccardo Briganti 6-4, 6-2, semifinali per Pietro Matteini (Ct Cicconetti) che nei quarti si è imposto su Flavio Goretti 6-4, 6-2. Nel femminile semifinali per Anna Foschini (Ct Zavaglia), Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy), Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) e Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) a segno rispettivamente su Maria Vittoria Marinelli 6-3, 7-5, Valentina Benini 6-1, 6-1, Aurora Baldassarri 5-7, 6-4, 10-4 e Camilla Mazzola 6-2, 6-2.