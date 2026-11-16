Da venerdì a domenica si è giocato sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile successo di Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) in finale su Thea Madeddu (Esselon Tc Castel d’Argile) per 3-5, 4-2, 8-6.
Nell’Under 10 maschile si è imposto Giacomo Alesio (Tennix Training Center) nel match-clou su Leone Caridi (Tc Faenza) 4-0, 4-0.
Nell’Under 12 femminile in finale Marta Mistroni (Ct Rovigo) e Noemi Gallina (Villa Carpena) che ha vinto 4-1, 5-4. Semifinali: Noemi Gallina (n.1)-Anna Santi 4-1, 4-1, Marta Mistroni (n.3)-Stefania Medeea Samoila (n.2) 4-2, 4-1.
Nell’Under 12 maschile finale tra Tommaso Cavassi e Patrick Balc, un derby del Ten Sport Center che Cavassi ha vinto 4-2, 5-3. Semifinali: Tommaso Cavassi (n.1)-Lorenzo Verratti (n.4) 4-1, 5-3, Patrick Balc (n.2)-Gianmarco Abbruzzese (n.3) 4-1, 5-3.