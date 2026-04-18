Tennis, raffica di risultati alla Coppa delle Viole

Avanza sui campi del Ct Zavaglia di Ravenna la Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15.
Under 11 femminile primo tabellone, secondo turno: Ginevra Baronciani-Alissa Capellini 7-5, 6-1, Stefania Medeea Samoila-Lina Mazzarini 6-2, 4-6, 10-5, Elisa Zoccali-Anita Severi Bargellesi 7-5, 6-0, Caterina Canepa-Alice Fabbri 6-3, 6-4.
Under 11 maschile tabellone di qualificazione, secondo turno: Alessandro Amuleti-Lapo Ricciardelli 6-2, 2-6, 10-8, Marco Giordani-Giulio Turati 6-2, 6-3, Sebastian Zaffelli-Tommaso Pambianco 2-6, 6-3, 19-17, Edoardo Garoia-Jacopo Tazzari 7-6 (12), 6-3, Riccardo Colombarini-Jacopo Mengozzi 6-2, 6-1, Riccardo Cammi-Pietro Bonacini 6-2, 6-0, Matteo Silvani-Claudio Carauddo 6-1, 6-0, Manuel Vacca-Yahia Mahmoudi 6-3, 6-3, Riccardo Monti-Mattia Pambianco 6-1, 6-4, Leonardo Castori-Alessandro Frezza 6-0, 6-0.
Under 12 femminile primo tabellone, primo turno: Carlotta Cova-Vittoria Ragazzini 6-3, 6-0, Isabella Dalmonte-Ginevra Babini 6-1, 6-2.
Under 12 maschile secondo tabellone, turno di qualificazione: Denny Bentini (n.1)-Lorenzo Loprete 6-2, 6-3, Mattia Corrarati (n.2)-Giacomo Tassinari 6-0, 6-2, Michele Catalano (n.3)-Lorenzo Corrado 6-0, 7-6 (0), Tommaso Scungio (n.4)-Leonardo Mancin 7-5, 6-3, Flavio Trani-Francesco Candolfo (n.5) 6-4, 6-3, Tommaso Cimadom (n.6)-Noah Prati 6-3, 6-1.
Under 13 maschile tabellone di qualificazione, primo turno: Mattia Padovan-Tommaso Sora 6-1, 6-4, Matteo Maggi-Gian Milo Ramonda 6-7 (5), 6-2, 10-6, Federico Giusberti-Francesco Panini 6-0, 6-0, Edoardo Sfargeri-Filippo Trioschi 6-3, 4-6, 10-2.
Under 14 maschile primo tabellone, secondo turno: Lorenzo Casadei-Alessandro Morigi 2-6, 6-3, 10-6, Gabriele Dalla Fiora-Michele Maria Damascelli 6-2, 6-0, Tommaso Baldisserri-Filippo Trimarchi 6-4, 7-6 (4).
Under 15 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Martino Ragno (n.1)-Ludovico Vecchione 6-4, 4-6, 10-8, Federico Paoli (n.2)-Edoardo Tenti 6-1, 6-0, Federico Negroni-Andrea Monti (n.3) 6-4, 6-3.