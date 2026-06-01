Tennis, raffica di risultati al torneo di Massa

Primi match nel torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Massa Lombarda. Si tratta del trofeo “Frizer” che terrà banco fino al 7 giugno sui campi del Club massese. Tabellone Under 9, secondo turno: Andrea Dal Pozzo-Mattia Fabiani 6-4, 6-3, Filippo Raggi-Giacomo Zingale 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Alvise Scarpa-Gabriele Corghi 6-3, 6-1.
Under 12 femminile, primo turno: Teresa Volpe-Alissa Capellini 7-5, 6-4, Erica Garavini-Maya Puscas 6-0, 6-2. Under 12 maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Jacopo Tazzari-Cesare Fiorellini 6-4, 6-1, Francesco Gardenghi-Massimo Sangiorgi 6-4, 6-3, Francesco Minguzzi-Iacopo Buzzolani 6-1, 6-0, Giulio Turati-Luca Malagoli 4-6, 6-0, 10-5, Tommaso Drei-Matias Sanna 6-2, 6-2.
Under 14 maschile, secondo tabellone, primo turno: Mattia Padovan-Bryan Cavalli 6-0, 6-1, Tommaso Lenzi-Lorenzo Casadei 6-1, 6-1, Alessandro Morigi-Zeno Tabanelli 7-5, 5-7, 10-6, Francesco Finotti-Giulio Martini 3-6, 7-5, 10-4. Secondo turno: Gabriele Biagi-Riccardo Paglionico 6-2, 6-0.