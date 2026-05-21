Tennis, raffica di risultati al torneo del Carpena

Entra nel vivo al Villa Carpena la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2.
Under 10 maschile, secondo turno tabellone Under 9: Mattia Fabiani-Filippo Ferri 7-5, 6-3, Andrea Dal Pozzo-Gregorio Fantini 6-2, 6-1, Nicolò Eviani-Thiago Prati 6-1, 6-0, Edoardo Alessi-Pietro Adamo Pirini 6-3, 6-0.
Under 12 femminile, ottavi: Stefania Medeea Samoila-Sabrina Antonia Puscas 6-3, 6-0.
Under 12 maschile secondo tabellone, turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Alessio Morozzi 6-3, 6-2, Nicolò Pazzaglini-Gianmarco Abbruzzese (n.5) 6-7, 6-3, 10-7, Diego Benaglia-Alessandro Bisi (n.1) 6-1, 6-0, Matteo Silvani-Pietro Gubbini (n.2) 6-2, 6-2, Noah Prati (n.3)-Romeo Mazzolini 7-5, 6-1, Leonardo Castori-Leonardo Mancin (n.4) 6-2, 6-1.
Under 14 femminile 2° turno tabellone finale: Caterina La Rotonda-Lavinia De Franco 6-2, 6-4, Mia Zanzi-Yilin Sun 6-2, 6-3.
Under 14 maschile, tabellone finale, primo turno: Giacomo Forti-Giacomo Balzani 6-1, 6-2. Secondo turno: Luca Magnoni-Matteo Campana 6-3, 6-2, Timofey Levchenko-Giulio Matteo Barani 7-5, 6-2, Ludovico Zammarchi-Gianmaria Marchi 6-1, 6-1, Benjamin Rossi-Giulio Zama 6-2, 6-3, Riccardo Degli Angeli-Luca Vespasiano 6-4, 6-2.