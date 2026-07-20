Tennis, raffica di incontri allo Junior Tour di Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione una super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour.
Under 10 maschile, Luca Berdicchia-Giovanni Morbidelli 6-3, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Thomas Arduini 6-0, 6-1.
Under 12 femminile tabellone di 4°, primo turno: Aurora Gianni-Beatrice Mazzotti 7-5, 3-6, 10-2, Ginevra Ventura-Matilde Montagna 6-1, 6-0.
Under 12 maschile tabellone di 4°, terzo turno: Alessandro Bisi-Michelangelo Preti 7-5, 4-6, 10-5, Mathias Tiboni-Pietro Frisoni 6-1, 6-1, Simone Berdicchia-Lapo Ricciardelli 6-2, 6-2, Nicola Fabbri-Diego Lombardi 7-5, 6-4. Quarto turno: Achille Amadio-Giovanni Tomasetti 4-6, 6-4, 10-5.
Under 14 femminile primo tabellone, terzo turno: Amelia Cavicchio-Emma Morelli 6-2, 6-1, Adele Fiorani-Anna Gennari 6-1, 6-0.
Under 14 maschile secondo tabellone, terzo turno: Sebastiano Croci-Tommaso Codicè 6-0, 6-0, Gianluca Collico-Lorenzo Bonantini 6-2, 6-0, Erik Zani-Francesco Panini 6-2, 6-1, Edoardo D’Iapico-Giulio Gurioli 6-4, 6-4.
Under 16 maschile tabellone di 4° categoria, terzo turno: Alessandro Guzinschi-Francesco Costantini 6-2, 6-0, Alessandro Mainardi (n.2)-Francesco Palmieri 6-2, 6-0, Matteo Muccioli-Gianmarco Meroni 6-2, 6-3, Nicolò Carta (n.3)-Elia Mattioli 6-4, 1-6, 11-9, Edoardo Rondina-Giovanni Maria Cenni 6-3, 6-3.
Under 16 femminile tabellone finale, 1° turno: Eva Raimondi-Maria Vittoria Marinelli 2-6, 6-2, 10-8, Viola Matilli-Waleska Lusini 7-5, 4-6, 11-9.