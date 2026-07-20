Tennis, raffica di incontri allo Junior Tour di Riccione

Tennis
  • 20 luglio 2026
Tennis, raffica di incontri allo Junior Tour di Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione una super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour.

Under 10 maschile, Luca Berdicchia-Giovanni Morbidelli 6-3, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Thomas Arduini 6-0, 6-1.

Under 12 femminile tabellone di 4°, primo turno: Aurora Gianni-Beatrice Mazzotti 7-5, 3-6, 10-2, Ginevra Ventura-Matilde Montagna 6-1, 6-0.

Under 12 maschile tabellone di 4°, terzo turno: Alessandro Bisi-Michelangelo Preti 7-5, 4-6, 10-5, Mathias Tiboni-Pietro Frisoni 6-1, 6-1, Simone Berdicchia-Lapo Ricciardelli 6-2, 6-2, Nicola Fabbri-Diego Lombardi 7-5, 6-4. Quarto turno: Achille Amadio-Giovanni Tomasetti 4-6, 6-4, 10-5.

Under 14 femminile primo tabellone, terzo turno: Amelia Cavicchio-Emma Morelli 6-2, 6-1, Adele Fiorani-Anna Gennari 6-1, 6-0.

Under 14 maschile secondo tabellone, terzo turno: Sebastiano Croci-Tommaso Codicè 6-0, 6-0, Gianluca Collico-Lorenzo Bonantini 6-2, 6-0, Erik Zani-Francesco Panini 6-2, 6-1, Edoardo D’Iapico-Giulio Gurioli 6-4, 6-4.

Under 16 maschile tabellone di 4° categoria, terzo turno: Alessandro Guzinschi-Francesco Costantini 6-2, 6-0, Alessandro Mainardi (n.2)-Francesco Palmieri 6-2, 6-0, Matteo Muccioli-Gianmarco Meroni 6-2, 6-3, Nicolò Carta (n.3)-Elia Mattioli 6-4, 1-6, 11-9, Edoardo Rondina-Giovanni Maria Cenni 6-3, 6-3.

Under 16 femminile tabellone finale, 1° turno: Eva Raimondi-Maria Vittoria Marinelli 2-6, 6-2, 10-8, Viola Matilli-Waleska Lusini 7-5, 4-6, 11-9.

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