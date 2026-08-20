Tennis, raffica di incontri all’Open di Cesena

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, dotato di 500 euro di montepremi. Tabellone di 3°, primo turno: Alessandro Nanni (3.5)-Elia Farneti (4.3) 6-2, 6-2, Daniele Friguglietti (4.1)-Daniele Lusini (3.5) 6-0, 6-4, Filippo Albarello (3.5)-Lorenzo Pistocchi (4.1) 6-3, 5-7, 10-5, Giacomo Manuzzi (3.5)-Federico Ricci (4.2) 6-4, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Joseph Fresegna (4.1) 6-3, 6-1, Andrea Palai (4.1)-Francesco Camagni (3.5) 6-4, 3-6, 10-7, Giovanni Maria Monti (3.5)-Giovanni Melandri (4.3) 6-1, 6-3, Emanuele Battistini (3.5)-Maurizio Foschi (4.1) 6-1, 2-6, 10-4, Michele Rossi (4.1, n.12)-Samuele Visotti (3.5) 7-6 (1), 6-3, Giacomo Costanzo (4.1)-Emanuele Matteucci (3.5) 6-3, 6-3, Carlos Bevilacqua (4.2)-Davide Fagioli (3.5) 5-7, 6-1, 10-5.