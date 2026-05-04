Tennis, raffica di incontri al Venustas

Primi match nel classico torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Tabellone 4.4, 1° turno: Mirco Montemaggi (4.6)-Manuel Rossi (Nc) 3-6, 7-5, 12-10, Francesco Verni (Nc)-Stefano Versari (4.6) 4-6, 6-3, 10-7, Ettore Bernabè (Nc)-Marco Lumini (4.5) 6-1, 4-6, 10-8, Leonardo Ancarani (Nc)-Maurizio Battistini (4.5) 6-0, 6-0, Diego Pasquinoni (Nc)-Mattia Ballabene (4.5) 6-3, 6-3, Enrico Lugaresi (Nc)-Marco Bianchi (4.5) 6-1, 6-0, Francesco Viret (4.5)-Luigi Campana (Nc) 3-6, 6-2, 10-5, Paolo Petrone (4.5)-Mauro Fabio Pari (Nc) 4-6, 6-3, 10-6, Lorenzo Podeschi (4.5)-Cristian Crociati (Nc) 6-0, 7-5, Simone Sanchioni (4.5)-Luca Cafaro (Nc) 6-2, 7-6 (4), Agostino Bertaccini (Nc)-Francesco Zamagni (4.5) 6-0, 6-0, Enea Venturini (4.5)-Lorenzo Del Prete (4.5) 6-0, 6-0. 2° turno: Andrea Giuliani (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4, n.14) 6-0, 6-3, Dante Bevilacqua (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4, n.16) 6-2, 3-6, 10-8.