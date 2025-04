Tennis, raffica di incontri al torneo Over del Forum

Avanza il torneo Veterani al Forum Forlì, tappa del circuito regionale. Si tratta del trofeo “Centro Dentale M2”. Sono 70 nel complesso i giocatori al via nei tre tabelloni. Over 45, turno di qualificazione: Cristian Grossi (4.6, n.1)-Davide Ingannato (Nc) 6-1, 6-0. Primo turno tabellone finale: Gaddo Camporesi (4.2)-Marco Schiavo (4.2) 6-2, 6-2, Gabriele Schiavo (4.3)-Alberto Zattini (4.3) 7-5, 6-2. Over 55, secondo turno: Cristian Grossi (4.6)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-0, 6-3, Alessandro Maccaferri (4.4)-Mauro Venzi (4.6) 7-5, 6-2. Terzo turno: Stefano Marcheselli (4.3)-Riccardo Silvi (4.3) 6-1, 6-4. Quarto turno: David Pedrini (4.3)-Roberto Beghi (4.3) 4-6, 1-0 e ritiro. Over 65, secondo turno: Daniele Alberti (4.4)-Albo Fabbri (4.5) 4-6, 6-1, 10-7, Andrea Ancona (4.3)-Enrico Arfelli (4.5) 6-1, 6-3, Flavio Baccolini (4.6)-Bruno Navacchi (4.4) 6-4, 6-4.