Tennis, raffica di incontri al torneo baby del Forum

Primi match sui campi del Forum Forlì per il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile: Anna Ferrari-Martina Pinti 2-6, 6-1, 10-6, Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3, Maya Puscas-Caterina Canepa 6-0, 6-1. Under 10 maschile: Leonardo Oligeri-Pietro Morganti 4-6, 6-2, 13-11. Under 12 maschile, primo turno primo tabellone: Lorenzo Verratti-Noah Prati 6-2, 6-0, Patrick Balc-Alessandro Pinto 6-1, 7-6 (3), Michele Nanni-Michele Catalano 6-4, 6-2. Secondo turno: Alex Sciutti-Achille Amadio 6-0, 6-1, Davide Bonazza-Lorenzo Xella 6-2, 6-1, Pietro Allegra-Romeo Mazzolini 6-1, 6-0, Tommaso Cavassi-Denny Bentini 6-0, 4-6, 10-5, Filippo Bregoli-Andrea Magnoni 6-1, 6-0, Stefano Gregorio Di Scotto-Alessandro Bisi 6-0, 6-0, Enea Corazza-Lorenzo Vitale 6-3, 6-2. Under 12 femminile, primo turno tabellone Nc: Alessia Barducci-Beatrice Mazzotti 6-0, 6-0, Cecilia Rondinelli-Maria Giulia Formicuzzi 6-1, 6-0, Victoria Vivi-Sophia Zoumbare 7-6 (4), 3-6, 12-10, Lucia Tarlazzi-Bianca Rasi 6-0, 6-0, Ada Milocco-Margherita Jolie Casadei 6-2, 6-0, Giorgia Rombi-Gisele Dallari 5-7, 6-0, 10-8.

Under 14 maschile, turno di qualificazione Nc: Lorenzo Aloisi-Leonardo Vallini 6-3, 6-3. Sezione 4°, primo turno: Gianmarco Pompignoli-Nicolò Saragoni 6-0, 6-4, Alberto Biasini-Federico Bresciani 6-0, 6-3. Secondo turno: Marco Bonora-Leon Francesco Benericetti 6-1, 6-1, Andrea Samorì-Gianmaria Marchi 6-3, 3-0 e ritiro, Edoardo Giuseppe Sabato-Leonardo Conti 6-7 (5), 7-6 (2), 10-3, Riccardo Piraccini-Giacomo Manuzzi 6-4, 6-3. Under 14 femminile, secondo turno: Viola Accorsi-Lavinia De Franco 6-3, 6-2, Chiara Lugaresi-Emma Morelli 6-2, 6-0. Terzo turno: Flora Zanzi-Ylenia Guaitoli (n.3) 6-1, 7-6 (5), Sofia Bianchi-Greta Amaducci (n.2) 6-0, 6-4.