Tennis, raffica di incontri al Ct Cerri

Avanza sui campi del Ct Cerri il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone finale, terzo turno: Gianluca Marchi (4.2)-Marco Bernardini (4.1, n.1) 6-4, 6-0, Nicolò Pari (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1, n.8) 6-2, 6-1, Alessandro Bernardi (4.1, n.9)-Roberto Del Piccolo (4.2) 7-5, 6-3, Claudio Marcantoni (4.1, n.4)-Roberto Pezzolesi (4.2) 4-6, 6-3, 10-5, Davide Pierini (4.1, n.11)-Angelo Salfo (4.2) 6-0, 3-6, 15-13, Alessandro Pari (4.1, n.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-0, 6-2, Enrico Danielli (4.1, n.7)-Enrico Ciotti (4.2) 6-2, 6-3, Matteo Della Biancia (Nc)-Jacopo Bozzi (4.1, n.15) 6-1, 6-0, Maurizio Bologna (4.2, n.16)-Elia Galli (4.2) 6-0, 6-2, Davide Sanchi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.1, n.13) 6-3, 6-3, Christian Achilli (4.1, n.5)-Manuel Masia (4.4) 6-1, 6-3, Davide Pierini (4.1, n.11)-Angelo Salfo (4.2) 6-0, 3-6, 15-13, Alberto Amadio (4.2)-Loris Volpinari (4.1, n.12) 6-1, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-1, 6-2, Christian Nicolini (4.1, n.14)-Simone Renzi (4.5) 6-4, 6-0, Umberto Uguccioni (4.1, n.10)-Andrea Vecchi (4.6) 6-1, 6-1, Marco Storoni (4.1, n.2)-Carlo Allegrucci (4.2) 6-0, 6-3.