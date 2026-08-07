Tennis: Rachele Franchini, Sofia Regina e Viola Amati negli ottavi al Torneo del Turista

CERVIA. Si giocano i match del tabellone finale nel 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.

Nel maschile 3° turno per Giacomo Ercolani e Riccardo Bonzi, bene anche Alessandro Manco ed Enea Sabatini.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Giacomo Coppini (3.1, n.16)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-1, 10-8, Marco Nanni (3.1, n.1)-Emanuele Celli (3.3) 6-0, 6-0, Riccardo Cicinelli (3.1, n.2)-Rocco Albini (3.3) 6-0, 6-0, Gabriele Mandrioli (3.1, n.9)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-4, 6-0.

Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Mengoli (2.8)-Diego Gentile (3.2) 6-3, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-3, 6-0, Luca Butti (2.8)-Luca Morosini (3.1) 6-1, 6-2, Mattia Sartoni (3.1)-Giorgio Ruggeri (2.8) 6-3, 6-1, Matteo Bezzi (3.2)-Jacopo Liverani (2.8) 6-4, 6-4, Enea Castelvetro (2.8)-Pietro Matteini (3.1) 6-1 e ritiro, Davide Ruggeri (3.1)-Benett Bordini (2.8) 6-4, 6-1, Andrea Valli (2.8)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-1, 6-1, Andrea Monti (2.8)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-1, 6-1, Alberto Maria Mami (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-1, 6-4, Alessandro Manco (2.8)-Michele Astolfi (3.1) 6-0, 6-4, Tommaso Servadei (2.8)-Filippo Fortuzzi (3.2) 6-3, 2-6, 10-6, Enea Sabatini (2.8)-Luca De Giovanni (3.2) 6-1, 6-3,

2° turno: Amedeo De Checchi (3.1)-Federico Gozzi (2.8) 0-6, 6-3, 10-8, Simone Piraccini (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 4-6, 7-6 (5), 10-6, Giacomo Ercolani (2.8)-Lorenzo Baldini (4.1) 7-6 (6), 0-6, 10-5, Riccardo Bonzi (3.1)-Alessandro Galassi (2.8) 6-4, 1-6, 10-6.

Nel singolare femminile ottavi per Rachele Franchini, Sofia Regina e Viola Amati.

1° turno tabellone finale: Gioia Bassi (3.1)-Alessia Ercolino (2.8) 6-2, 7-6 (9), Matilde Morri (2.7)-Bianca Cecchini (3.1) 6-4, 7-6 (2), Nicole Ballotta (2.7)-Aurora Baldassarri (3.1) 6-4, 6-1, Clara Marzocchi (2.8)-Angelica Bonetti (3.1) 6-1, 7-5.

2° turno: Rachele Franchini (2.6)-Giulia Gualdi (2.8) 6-0, 6-0, Sofia Regina (2.6)-Cecilia Rondinelli (2.6) 6-1, 6-0, Viola Amati (2.7)-Vittoria Muratori (2.6) 6-4, 7-6 (4).

Notevole la partecipazione al doppio maschile.

Tabellone finale, 1° turno: Bardi-Nucera b. Folli-Liverani 7-6 (4), 5-7, 10-8, De Giovanni-Casadio b. Ramponi-Duranti 6-4, 6-2.

2° turno: Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Baldini-Dragoni b. Davide e Giorgio Ruggeri 6-1, 7-5, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Strocchi-Mami (n.8) b. Pambianco-Maccaferri 6-1, 6-0, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Benedetti-Orlando (n.6) b. Ravera-Borghetti n.d., Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6, Schuett-Tocci (n.7) b. Fabiani-Matteini 6-2, 6-1, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Matteo e Lorenzo Monti 6-1, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.