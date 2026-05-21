Tennis, Rachele Franchini in semifinale a Correggio

Sofia Foggia (n.6) e Rachele Franchini (n.5) protagoniste nel torneo Tennis Europe Under 14 del Circolo Tennis Correggio (terra). Sofia Foggia ha messo in fila Martina Ruggeri 1-6, 6-2, 6-3 e la francese Andrea Pavillon negli ottavi 6-0, 6-0, prima della sconfitta 4-6, 6-4, 6-2 contro Lara De Pellegrin (n.3). Da parte sua Rachele Franchini del Ct Massa Lombarda, ha centrato la semifinale regolando uno dopo l’altra Chiara Lanzillo all’esordio 6-1, 6-0, negli ottavi l’australiana Amelia Hilton 7-6, 1-6, 6-4 e nei quarti Viola Sgarbossa 6-0, 6-4. Ora semifinale contro Lara De Pellegrin. In campo anche Diamante Campana subito sconfitta dalla svizzera Lucie Viedemannova 3-6, 7-5, 6-4.

Nel main-draw maschile, primo turno: Andrea Weill-Pietro Galimberti 6-4, 6-2, Alessandro Bacchini-Ruben Marenco 6-0, 6-1, Gabriele De Vita-Federico Midili 6-3, 6-1. Secondo turno: Jobe Dikkenberg-Bacchini 6-2, 6-0, Tommaso Nicholas Matti-De Vita 6-2, 6-2.