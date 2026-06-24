Tennis, Rachele Antonelli nei quarti Under 12 del Trofeo del Gelso al Venustas

IGEA MARINA. Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Venustas il classico torneo nazionale Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti. Il torneo è scattato sabato scorso per concludersi il 28 giugno. Sono 120 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma.

Nell’Under 12 femminile quarti per Rachele Antonelli.

2° turno: Iole Calcagno-Anna Boschi 6-2, 6-0. Ottavi: Rachele Antonelli-Belthshaica Villa 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 maschile 4° turno della sezione intermedia: Alexandr Marchevskiy-Fabio Medri 6-1, 6-0, Marco Boschetti-Leonardo Giovanardi 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile la giocatrice da battere Bianca Amadei seguita da Anna Gennari, nel maschile si qualificano tra gli altri Leo Mazzarini, Alessandro Venturini, Riccardo Degli Angeli e Lorenzo Mattioli.

Turno di qualificazione del primo tabellone: Leo Mazzarini (n.1)-Tommaso Volponi 6-1, 6-3, Alessandro Venturini-Davide Bendandi (n.2) 1-6, 6-4, 10-8, Riccardo Degli Angeli (n.3)-Diego Barchi 6-4, 6-1, Luca Bertozzi (n.4)-Andrea Bellavista 6-2, 6-3, Andrea Caminati-Alessandro Pericoli (n.5) 7-5, 6-3, Lorenzo Mattioli-Gianmaria Marchi (n.6) 6-2, 7-5.

Nell’Under 16 femminile n.1 Sofia Baldani, n.2 Lucrezia Vanni, nel maschile (30 iscritti) primo tabellone, 4° turno: Alberto Biasini-Simone Cantagalli 6-0, 6-0. 5° turno: Francesco Moretti-Ettore Torreggiani 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.