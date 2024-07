Tennis, “quello mi sembra di conoscerlo”. Finale tra due fratelli forlivesi: Nicola Filippi batte Tommaso al Tc Ippodromo di Cesena

Una finale tra due fratelli, Nicola contro Tommaso Filippi, entrambi portacolori del Forum Tennis Forlì, è stato l’atto conclusivo del torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Il match-clou è stato vinto piuttosto nettamente, per 6-1, 6-2, da Nicola Filippi che ha confermato anche in finale la superiorità palesata per tutta la settimana.

In semifinale Nicola Filippi (2.5), testa di serie n.1, ha battuto 6-3, 6-2 Samuel Zannoni (2.6, n.4), mentre suo fratello Tommaso (2.7) ha superato per 3-6, 6-1, 3-0 e ritiro il 2.6 Riccardo Ercolani (Tennis Villa Carpena).

Quarti: Riccardo Ercolani (2.6, n.2)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-0, 6-4, Tommaso Filippi (2.7)-Jamal Urgese (2.6, n.3) 6-3, 6-2, Samuel Zannoni (2.6, n.4)-Simone Piraccini (2.8) 6-3, 6-1, Nicola Filippi (2.5, n.1)-Rafael Capacci (2.8) 6-2, 6-2.

Nella sezione di 3° finale per Alessandro Naso (3.3) ed il 3.1 Gabriele Sgroi (n.2) che in semifinale ha battuto 6-0, 6-0 il 3.1 Beniamino Savini.

Nella sezione di 4°, quarti: Mirco Boschi (4.2)-Luca Selighini (4.2) 6-7, 6-1, 10-3, Andrea Rinaldi (4.1)-Alessandro Federico Marcon (4.3) 6-2, 6-4. Semifinali: Francesco Vicini (4.1, n.1)-Mirco Boschi (4.2) 6-2, 6.2, Andrea Rinaldi (4.1)-Stefano Cenni (4.1, n.2) 7-5, 4-2 e ritiro. In finale successo di Rinaldi (Polisportiva Tennis Vallesavio) per 6-2, 2-6, 10-6.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.