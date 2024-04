Tennis, quel piccolo grande Circolo che si trova a Pietracuta

Il Tennis Club Valmarecchia è un club davvero speciale per il movimento tennistico nazionale perché in relazione alle strutture e al bacino di utenza è riuscito a creare tanti buoni giocatori. Un piccolo-grande club che si basa su uno staff tecnico importante, guidato dal maestro Davide Campana che spiega i segreti di un successo clamoroso. «Il Tc Valmarecchia lo si può considerare un piccolo-grande centro tecnico perché può contare su un bacino di utenza molto piccolo, ma la qualità c’è, eccome. Sono arrivato a Pietracuta nel 2013, in seguito ho fatto un anno e mezzo al Ct Zavaglia con Pat Remondegui, poi dal 2020, dopo il lockdown sono tornato. Nel complesso sono stato sette anni con Pat, lavorare con lui mi è servito tanto per la mia crescita come tecnico».

La scuola del Tc Valmarecchia è guidata da Campana ed è composta dall’istruttore Tomas Montironi, dal preparatore fisico Manuel Pilato e da Christian Carli, ottimo giocatore di 2a categoria, che ormai ha ridotto l’attività, che fa da sparring due giorni alla settimana con i giovani più interessanti del vivaio locale, Carlo Paci, Edoardo Pagnoni, Mattia Muraccini, Enea Carlotti e Leonardo Bartoletti. Collaborano alla scuola anche Francesca Bernardi, Davide Montini ed Edoardo Clementi.

«La scuola tennis e agonistica è composta da 55 allievi, 15 agonisti, svolgiamo un’attività molto intensa e qualificata - sottolinea Campana -. Con noi si allenano Mattia Muraccini, che ha giocato la Coppa Davis con San Marino, e Leonardo Bartoletti, altro sammarinese, che ha preso parte al Tennis Europe Under 14 riservato ai Piccoli Stati, Carlo Paci (una delle migliori promesse del tennis azzurro, ndr), campione italiano Under 11, Under 12, finalista nell’Under 13 e semifinalista l’anno scorso. Con Carlo l’idea è di partecipare, tra due anni, ai tornei degli Slam Junior (il verucchiese ha compiuto 15 anni il 3 aprile, ndr) grazie al contributo di Tennis Foundation, una fondazione creata da Simone Bongiovanni, avvocato torinese che sta finanziando giocatori di talento ma con un reddito non elevato. Intanto Carlo è già entrato nella classifica Itf Junior, dietro di lui ci sono giocatori come Enea Carlotti ed Edoardo Pagnoni che hanno già fatto attività Tennis Europe e ora anche per loro si tratta di fare attività internazionale».

Tutto ciò senza dimenticare che il Tc Valmarecchia del presidente Pier Sante Guerra è stato il Circolo in cui è cresciuta Lucia Bronzetti, ora n.46 del ranking mondiale Wta.

La verucchiese ha mosso i primi passi al Tc Valmarecchia nel 2008, fino al 2019 è rimasta a Pietracuta seguita da Remondegui, poi il trasferimento ad Anzio all’Accademia dei fratelli Piccari, ma ogni volta che Lucia torna a casa si allena a Pietracuta. Il Club valligiano è piccolo, ma estremamente funzionale: si può giocare su tre campi da tennis, due da padel e da quest’anno è dotato di una palestra da 90 metri quadrati. Una struttura per i quasi 200 giocatori tra soci e praticanti. E’ il momento dei campionati italiani a squadre ed il Tc Valmarecchia scenderà in campo con una squadra di D2 composta da tutte Under 18: Anastasyia Lopatina, Mia Ciacci, Chiara Pagliarani, Giulia Buscarini e Sofia Romualdi. Tra i più piccoli vanno segnalati due Under 10 Gioele Romboli ed Anna Guidi convocati nei raduni provinciali della Fitp.

