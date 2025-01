Tennis, quattro romagnoli in semifinali al Lemon Bowl

Al rush finale il Lemon Bowl a Roma. Nell’Under 10 maschile il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) è in semifinale dopo essersi imposto per 6-0 6-2 sullo statunitense Joshua Toledano e nei quarti sull’israeliano Sagi Ari Alfassi 6-3, 6-3. Ora semifinali contro il rumeno Matei Petre. Nel femminile brilla Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni), allieva della Ravenna Academy che ha messo in fila la russa Maiia Gubaeva negli ottavi 7-5, 7-6 e la serba Danica Adamovic nei quarti 3-6, 6-3, 14-12. Per la romagnola semifinali contro la russa Veronika Baburina. Nell’Under 12 maschile si ferma nei quarti Diego Gentile (Ten Sport Center), battuto 6-1, 6-1 dal serbo Nikola Laketic. Nell’Under 12 femminile, 1° turno: Sofia Foggia (n.1)-Anna Ginevra Cervo 6-0, 6-0. Al 2° turno successo su Sofia Brigatti per 7-6, 6-3, nei quarti altra vittoria su Chiara Lanzillo per 6-4, 6-2. Semifinali contro Lavinia Di Bernardini. Nell’Under 14 maschile semifinali per Diego Tarlazzi (Tc Faenza) che negli ottavi ha battuto 7-6, 6-1 Davide Petruzzi e nei quarti 6-4, 6-2 Enrico Pepe. Semifinali contro Riccardo Torrieri.