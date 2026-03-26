Tennis, quattro romagnoli avanti a Pescara

Sui campi del Ct Pescara va in scena una tappa del circuito dei tornei di pre-qualificazione Bnl, maschile e femminile. Conquistano il 4° turno il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia), il forlivese Jacopo Bilardo, l’imolese Enrico Baldisserri e il faentino Noah Perfetti. Terzo turno: Luigi Valletta-Jacopo Borsoi (2.3) 4-6, 6-4, 7-6, Jacopo Bilardo (2.2, n.11)-Ivan La Cava (2.4) 6-2, 6-2, Filippo Alessandro Mondazzi (2.3)-Jacopo Antonelli 6-3, 7-6, Enrico Baldisserri (2.2)-Massimo Brambati (2.3) 6-0 e ritiro, Roberto Miceli (2.2, n.14)-Samuel Zannoni (2.4) 6-3, 6-2, Nicolò Catini (2.2)-Lorenzo Beraldo 3-6, 6-1, 6-3, Noah Perfetti (2.2, n.7)-Carlo Cataldi (2.5) 6-4, 3-6, 6-1.