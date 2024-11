Tennis, quarti fatali per Caniato e Alessandra Mazzola

San Gregorio. Carlo Alberto Caniato si ferma nei quarti nel torneo Itf Men’s Future di San Gregorio (15.000 dollari, terra) nel catanese. Il portacolori del Ct Zavaglia ed allievo dell’Accademia del Villa Carpena, dopo aver superato le qualificazioni, ha travolto per 6-2, 6-0 Giovanni Calvano (qualificato) e negli ottavi si è imposto per 7-6 (3), 6-1 su Filippo Romano, prima della sconfitta per 6-2, 6-2 contro Fausto Tabacco (qualificato).

Nel doppio successo della coppia formata da Niccolò Catini e Noah Perfetti (n.2), approdata in finale grazie alle vittorie nei quarti su Callerio-Motta per 6-2, 6-3 ed in semifinale su Andaloro-Tammaro (n.3) per 6-0, 6-4. Finalissima contro il tandem formato dal ceko Petr Brunclik e dall’ungherese Gergely Madarasz (n.4), gli stessi che in semifinale hanno sconfitto 6-3, 2-6, 10-8 Bilardo-Romano (n.1). Finale non giocata per il ritiro degli avversari e vittoria dunque degli azzurri.

Nules. Alessandra Mazzola si ferma nei quarti nel torneo Itf Women’s Tour spagnolo di Nules (15.000 dollari, terra), il 9° Open Internacional Femenino Wta. Per la riccionese sconfitta di stretta misura per 6-1, 4-6, 7-5, dopo due ore e 17 minuti di battaglia, contro l’australiana Seone Mendez, testa di serie n.2.