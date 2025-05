Tennis Quarta: tutti i risultati dei tornei al Forum Forlì e all’Aleanza Sportiva Riccione

FORLI’. Il Forum Tennis Forlì ospita in questi giorni il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al primo giugno. Sono 80 i giocatori al via in questa classica rassegna. Conquistano il 3° turno tra gli altri Stefano Marcheselli (Progetto Sportivo Ssd), Alberto Zattini (Ct Meldola), Cristian Crepaldi (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) e Federico Sardi (Forum Tennis), il primo a volare nel 4° turno è stato Giacomo Rossi (Ct Meldola).

1° turno tabellone finale: Filippo Gatta (Nc)-Andrea Lani (4.6) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Cristian Grossi (4.6)-Mirko Ravaglia (Nc) 6-2, 6-1.

2° turno: Filippo Fabbri (4.3)-Andrea Verna (4.4) 6-1, 6-1, Giacomo Rossi (4.4)-Alberto Minichino 6-3, 6-2, Simone Armuzzi (4.5)-Gabriele Iudica (4.5) 6-4, 6-4, Stefano Marcheselli (4.3)-Massimo Bianchini (4.3) 6-1, 6-0, Alberto Zattini (4.3)-Matteo Meroni (4.5) 6-3, 6-1, Giulio Casadei (4.6)-Federico Camporesi (4.4) 6-0, 6-0, Francesco Peruzzi (4.4)-Matteo Cavina (4.6) 6-1, 6-4, Lorenzo Sperandio (4.3)-Nikolai Dalla Bona (4.3) 6-2, 7-5, Giulio Macori (Nc)-Lorenzo Lami (4.4) 6-1, 6-1, Cristian Crepaldi (4.4)-Andrea Bergamaschi (Nc) 6-1, 6-2, Filippo Zadra (4.4)-Luca Casadei (4.4) 6-3, 7-6 (8), Filippo Barisani (Nc)-Filippo Caspoli (4.5) 6-4, 6-2, Claudio Santoni (4.5)-Stefano Caspoli (4.5) 6-3, 6-2, Federico Sardi (4.6)-Matteo Camerani (4.5) 6-3, 6-3.

3° turno: Giacomo Rossi (4.4)-Roberto Vlahov (4.2) 6-4, 6-4.

RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 98 i giocatori iscritti a questo torneo che terrà banco fino al 31 maggio. Approdano al 3° turno Omar Vergari, Nicolò Pari, Tommaso Parmiggiani e Simone Renzi.

1° turno tabellone principale: Pierluigi Pennacchini (Nc)-Stefano Muccini (4.6) 6-2, 6-1, Matteo Palli Lucchesi (4.5)-Stefano Rabitti (Nc) 6-1, 6-1, Mirko Spagnoli (Nc)-Marco Marchionni (4.5) 3-6, 6-3, 10-3, Riccardo Michelotti (Nc)-Diego Pasquinoni (4.6) 6-2, 6-2, Lorenzo Salvoni (Nc)-Francesco Lori Costantini (4.5) 3-2 e ritiro, Jacopo Bozzi (Nc)-Luigi Zamponi (4.6) 6-0, 6-3, Alessandro Gozzi (Nc)-Andrea Donini (4.5) 6-3, 6-2, Matteo Sirca (4.6)-Alessandro Raimondi (Nc) 6-1, 6-1, Jacopo Bozzi (Nc)-Luigi Zamponi (4.6) 6-0, 6-3. 2° turno: Tiziano Leonardi (4.4)-Michele Gulini (4.4) 6-3, 6-7, 10-7, Alessandro Spadoni (4.4)-Gianluca Graziosi (4.4) 2-6, 6-3, 10-6, Francesco Semprini (4.5)-Francesco Spada (4.5) 6-4, 2-6, 10-7, Andrea Peruzzini (4.4)-Leonardo Mongillo (4.4) 6-2, 6-4, Paolo Cancellato (4.4)-Medoro Masci (4.4) 6-3, 4-6, 10-5, Claudio Santoni (4.5)-Lorenzo Maria Lico (4.5) 7-5, 6-2, Omar Vergari (4.5)-Emanuele Sarti (Nc) 6-1, 6-3, Nicolò Pari (Nc)-Paolo Acciai (4.5) 6-1, 6-1, Tommaso Parmiggiani (Nc)-Marco Bianchi (4.4) 6-1, 7-5, Enrico Ercolessi (4.5)-Michele Manzaroli (Nc) 6-4, 7-6, Simone Renzi (4.5)-Marco Lorenzi (Nc) 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

Intanto sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione è alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile 3° turno della sezione di 4°: Andrea Magnoni-Matteo Bocedi 1-6, 6-2, 10-6, Gregorio Castiglione-Federico D’Accardi 6-2, 7-6, Diego Barchi-Mathias Tiboni 6-4, 6-4, Rodrigo Coppa-Gregorio Castiglione 6-3, 6-3.

