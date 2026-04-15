Tennis Quarta, tutti i risultati al Villa Mussolini e al Valle del Rubicone

RICCIONE. Sui campi del Villa Mussolini avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 19 aprile.

Conquistano gli ottavi Michele Simoni (Gt Rivazzurra), Fabio Travaglini (Ct Baia Pesaro), Francesco Zonghetti (Coopesaro Tennis) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena).

3° turno: Mario Nannucci (4.2)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-2, 6-0, Samuele Cardinali (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-7, 6-1, 10-6, Luca Violini (4.3)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-4, Simone Badei (4.1, n.15)-Alessandro Bernardi (4.2) 7-5, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-3, 6-1.

4° turno: Fulvio Fracassi (4.3)-Cristian Achilli (4.1, n.9) 7-5 e ritiro, Elia Mattioli (4.4)-Claudio Marcantoni (4.1, n.4) 7-6, 7-5, Fulvio Cesari (4.1, n.13)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-3, 6-4, Francesco Semprini (4.2)-Massimo Vannoni (4.1, n.12) 6-4, 6-3, Fabio Montebelli (4.3)-Maurizio Bologna (4.1, n.11) 2-6, 6-4, 10-4, Luca Pagnini (4.2)-Attilio Costa (4.1, n.3) 6-7, 6-3, 10-6, Andrea Bonetti (4.1, n.10)-Luca Calzini (4.4) 6-4, 6-3, Mauro Della Vittoria (4.1, n.7)-Gianmarco Gianni (4.3) 6-0, 6-0, Michele Simoni (4.1, n.16)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-3, 5-7, 10-6, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Mazza (4.1, n.8) 6-4, 6-0, Francesco Zonghetti (4.2)-Lorenzo Accreman (4.1, n.5) 6-1, 6-3. Ottavi anche per Giovanni Casadei (4.1).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

GATTEO. Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo nazionale di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 25 le giocatrici al via nel torneo diretto dal giudice di gara Massimo Carli. Conquistano i quarti Vanessa Tessore e Letizia Crociati, in semifinale Alice Amadori. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.4)-Nicole Aloisi (4.3) 0-2 e ritiro, Vanessa Tessore (4.3)-Greta Fantini (4.4) 6-7, 6-4, 7-4, Letizia Crociati (4.2)-Mariangela Leporale (4.3) 6-3, 7-5. Quarti: Alice Amadori (4.1, n.2)-Luana Lanfranchi (4.2) 6-0, 6-2.