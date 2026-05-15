Tennis Quarta: tutti i risultati al Venustas, al Cerri e all’Alleanza Sportiva, da oggi si gioca al Forum

IGEA MARINA. Fabio De Santis (Tc Viserba), Nicola Marchi (Ct Gambettola), Marco Oliva (Ct Casalboni) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena) sono i semifinalisti del torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Oggi le semifinali: dalle 17 Oliva-Casadei, dalle 18.30 Marchi-De Santis.

Ottavi: Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-0, 6-1, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Carlo Conti (Nc) 6-2, 3-6, 10-3, Nicola Marchi (4.3)-Loris Pasini (4.1, n.6) 6-1, 6-3, Mirco Boschi (4.1, n.14)-Claudio Marcantoni (4.1, n.3) 6-0, 0-6, 12-10, Roberto Sanzani (4.2)-Roberto Casadei (4.2) 6-3, 6-3, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Francesco Busca (4.3) 6-4, 6-4.

Quarti anche per Marco Oliva (4.1, n.8) e Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) per il ritiro dei loro avversari.

Quarti: Marco Oliva (4.1, n.8)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.1) 6-0, 1-6, 10-8, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Daniele Mastromattei (4.1, n.13) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Nicola Marchi (4.3)-Mirco Boschi (4.1, n.14) 7-5, 6-2, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Roberto Sanzani (4.2) 1-0 e ritiro.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

CATTOLICA. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, il primo di una bella stagione agonistica sui campi del Club della Regina. Francesca Stefanelli (Tc Viserba) supera Elena Tarini (Polisportiva 2000 Cervia) ed è la prima finalista. Questa sera (dalle 20.30) la seconda semifinale tra Giulia Ricci e Claudia Crescentini.

Quarti: Elena Tarini (4.1, n.4)-Nicole Sabatini (4.4) 6-2, 6-2, Giulia Ricci (4.5)-Silvia Fumelli (4.3) 6-2, 6-0, Francesca Stefanelli (4.2, n.8)-Greta Fantini (4.3) 7-6, 1-6, 10-8, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Mariangela Leporale (4.3) 6-4, 5-7, 10-4. Semifinali: Stefanelli-Tarini 6-3, 5-7, 11-9.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

RICCIONE. Entra nella fase clou sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Dopo Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club) che nei quarti ha eliminato la n.2 del seeding, Alessia Frontini, conquistano le semifinali, in programma oggi dalle 18.30, anche Giulia Ricci (Ct Cerri), Alessia Tacconi (Ct Rimini) e Claudia Crescentini (Tc Coriano).

Quarti: Luana Lanfranchi (4.2)-Alessia Frontini (4.1, n.2) 6-2, 0-3 e ritiro, Alessia Tacconi (4.1, n.1)-Sara Zeppi (4.2) 5-7, 6-4, 10-4, Giulia Ricci (4.5)-Paola Verlengia (4.1) 6-2, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Camilla Brolli (4.2) 4-6, 6-2, 11-9.

Intanto da domani al 31 maggio va in scena, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.3). Sono 99 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc, poi la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.4 Elia Mattioli, Francesco Visino, Carlo Alberto Brunelli, Giovanni Venturini, Edoardo Maria Ciuffoli, Fabrizio Marchini, Simone Nicolini, Massimo Campana, Marco Merli, Pierluigi Pennacchini, Luca Calzini, Alessandro Gozzi, Davide Rocchetta, Giorgio Nardini, Nicola Campolucci, Thomas Tulipani, Pietro Grechi, Renzo Bucci e Michele Gulini. Nel tabellone finale guida il gruppo delle teste di serie, tutti 4.3, Andrea Milano, davanti a Francesco Lori Costantini, Fulvio Fracassi, Luca Violini, Francesco Palmieri, Manlio Guerra, Tiziano Leonardi, Fabio Montebelli, Alessandro Guzinschi, Pietro Fabbri, Riccardo Omiccioli, Manuel Gentile, Gianluca Grechi, Simone Renzi, Gian Franco Frisoni e Tommaso Mazzotti.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonio Barnabè.

FORLI’. Scatta oggi il torneo nazionale di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Tennis Forlì, un torneo che terrà banco fino al 31 maggio, diretto dal giudice arbitro Graziano Farolfi. Sono 100 nel complesso i giocatori al via, 75 nel maschile e 25 nel femminile. Nel maschile si parte con la prima sezione Nc, poi il tabellone finale guidato dalle seguenti teste di serie, tutti 4.1: Giuseppe Leoncini, Filippo Fabbri, Giovanni Casadei, Fabio Di Tante, Martino Cotti Quaglio, Michele Gamberini, Davide Ceccarelli ed Enrico Pompignoli. Anche nel femminile prima sezione Nc, poi il tabellone finale con le 4.1 Letizia Crociati, Elisabetta Dallari, Elena Tarini e Barbara Salvi nel ruolo di teste di serie. Primi match oggi dalle 16.