Tennis Quarta: Rossi, Lanzoni e Petrini negli ottavi al River 22 Sportng Club, Correa Moran e Baldinini nei quarti a Torre Pedrera

BAGNO DI ROMAGNA. Avanza sui campi del River 22 Sporting Club il torneo di 4° maschile che vede al via 53 giocatori. In bella evidenza Enrico Rossi, Simone Lanzoni e Lorenzo Petrini che approdano agli ottavi, nel turno precedente brillano Federico Para ed Alex Podestà.
Tabellone finale, 3° turno: Manuel Bravaccini (4.5)-Tommy Filippa (4.3) 6-3, 3-6, 11-9, Claudio Santoni (4.3)-Mariusz Borowski (4.4) 7-5, 6-2, Federico Para (4.5)-Gregorio Valducci (4.3) 5-7, 7-6 (4), 10-4, Alex Podestà (Nc)-Gianni Paglierani (4.4) 6-1, 6-2, Giacomo Portolani (Nc)-Marco Portolani (4.3) 6-3, 6-3, Andrea Ambrogetti (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-3, 2-6, 10-5.
4° turno: Enrico Rossi (4.2)-Fabrizio Montaguti (4.3) 6-2, 7-5, Lorenzo Petrini (Nc)-Michele Moroni (4.2) 5-7, 7-6 (5), 10-5, Simone Lanzoni (4.5)-Filippo Zadra (4.3) 6-1, 6-2.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni” che terrà banco fino al 12 agosto. Conquistano i quarti Karina Mirella Correa Moran e Valentina Baldinini.
3° turno: Desiree Ciampa (4.3)-Daniela Bresciani (4.6) 2-6, 6-3, 10-6, Valentina Benati (4.2)-Anna Zerbinati (4.4) 6-1, 6-1, Francesca Stefanelli (4.2)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-0, 6-1, Alessia Arcangeli (4.3)-Silvia Urbini (4.2) 6-2, 6-3, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Mariangela Leporale (4.2) 6-1, 4-6, 10-5.
Ottavi: Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.4)-Priscilla Rossi (4.2) 6-4, 6-1, Valentina Baldinini (4.1, n.5)-Beatrice Sanna (4.3) 6-4, 2-6, 12-10.
Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.