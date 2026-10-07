Tennis Quarta Prequalificazioni Ibi: Vittoria Andreani trionfa al Villa Carpena, Giuliani, Mazzoli, Benanchi e Cantagallo in semifinale al Ten Sport Center

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La premiazione del singolare femminile al Tennis Villa Carpena
La premiazione del singolare femminile al Tennis Villa Carpena

FORLI’. Entra nella fase clou sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino all’11 ottobre e propone quattro tabelloni, i singolari maschili e femminili ed i relativi doppi.

Nel singolare maschile quarti per Cristian Barasa.

Ottavi: Luca Guerrini (4.3)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-3, Filippo Zadra (4.3)-Leone Franchi (4.1, n.9) 4-6, 6-4, 10-5, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Alberto Biasini (4.1, n.4) 3-6, 6-2, 10-6, Andrea Fabbri (4.2)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-1., Joseph Fresegna (4.1, n.11)-Alessio Liverani (4.5) 6-3, 6-4, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Marco Schiavo (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Filippo Foschi (4.1, n.10) 6-3, 5-7, 10-6, Cristian Barasa (4.1, n.2)-Gabriele Iudica (4.2, n.15) 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile 1° turno: Benericetti-Volponi (n.2) b. Ricci-Ghirotti 6-4, 6-2, Sardi-Ruggeri (n.4) b. Martelli-Strocchi 6-3, 7-5, Zanzi-Celli b. Castiglione-Aloisi (n.5) 6-2, 6-2. Quarti: Leone e Lorenzo Franchi (n.1) b. Nanni-Di Tante 6-2, 6-3, Golfarelli-Redo Camporesi b. Poliziani-Roncucci 7-6 (7), 7-5.

Nel singolare femminile in finale Irene Claudia Visconti (Forum Forlì) e Vittoria Andreani (Ct Cesena). Successo di Vittoria Andreani per 6-3, 6-3.

Semifinali: Vittoria Andreani (4.1, n.1)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-3, Irene Claudia Visconti (4.1, n.2)-Chiara Sbrighi (4.2) 6-1, 6-1.

Nel doppio femminile semifinale: Guerrini-Russo b. Sacchetti-Casadei 7-5, 4-6, 10-8. In finale successo di Barbara Salvi-Elisa Fabbri (n.1) su Alessia Guerrini-Angela Russo per 6-3, 7-6 (1).

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

CERVIA. Si è allineato alle semifinali, in programma giovedì dalle 18.30 sui campi del Ten Sport Center, il torneo di prequali Ibi di 4° categoria per la Provincia di Ravenna, torneo che terrà banco fino all’11 ottobre. Il primo a raggiungere le semifinali è stato Andrea Giuliani (Ten Sport Center), seguito da Raffaele Mazzoli (Tre Colli Tc Brisighella), Francesco Benanchi (Sport Social Club) e Marco Cantagallo (Ct Cervia).

Quarti: Andrea Giuliani (4.2)-Marco Pirini (4.2) 6-1, 6-3, Raffaele Mazzoli (4.2)-Marcello Piccinini (4.1, n.2) 7-5, 5-7, 10-8, Marco Cantagallo (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.1) 6-1, 6-2, Francesco Benanchi (4.2)-Andrea Bernardi (4.1, n.3) 6-1, 3-6, 10-4.

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