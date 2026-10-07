Tennis Quarta Prequalificazioni Ibi: Vittoria Andreani trionfa al Villa Carpena

Entra nella fase clou sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino all’11 ottobre e propone quattro tabelloni, i singolari maschili e femminili ed i relativi doppi.

Ottavi: Luca Guerrini (4.3)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-3, Filippo Zadra (4.3)-Leone Franchi (4.1, n.9) 4-6, 6-4, 10-5, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Alberto Biasini (4.1, n.4) 3-6, 6-2, 10-6, Andrea Fabbri (4.2)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-1., Joseph Fresegna (4.1, n.11)-Alessio Liverani (4.5) 6-3, 6-4, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Marco Schiavo (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Filippo Foschi (4.1, n.10) 6-3, 5-7, 10-6, Cristian Barasa (4.1, n.2)-Gabriele Iudica (4.2, n.15) 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile 1° turno: Benericetti-Volponi (n.2) b. Ricci-Ghirotti 6-4, 6-2, Sardi-Ruggeri (n.4) b. Martelli-Strocchi 6-3, 7-5, Zanzi-Celli b. Castiglione-Aloisi (n.5) 6-2, 6-2. Quarti: Leone e Lorenzo Franchi (n.1) b. Nanni-Di Tante 6-2, 6-3, Golfarelli-Redo Camporesi b. Poliziani-Roncucci 7-6 (7), 7-5.

Nel singolare femminile in finale Irene Claudia Visconti (Forum Forlì) e Vittoria Andreani (Ct Cesena). Successo di Vittoria Andreani per 6-3, 6-3.

Semifinali: Vittoria Andreani (4.1, n.1)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-3, Irene Claudia Visconti (4.1, n.2)-Chiara Sbrighi (4.2) 6-1, 6-1.

Nel doppio femminile semifinale: Guerrini-Russo b. Sacchetti-Casadei 7-5, 4-6, 10-8. In finale successo di Barbara Salvi-Elisa Fabbri (n.1) su Alessia Guerrini-Angela Russo per 6-3, 7-6 (1).

CERVIA. Si è allineato alle semifinali, in programma giovedì dalle 18.30 sui campi del Ten Sport Center, il torneo di prequali Ibi di 4° categoria per la Provincia di Ravenna, torneo che terrà banco fino all’11 ottobre. Il primo a raggiungere le semifinali è stato Andrea Giuliani (Ten Sport Center), seguito da Raffaele Mazzoli (Tre Colli Tc Brisighella), Francesco Benanchi (Sport Social Club) e Marco Cantagallo (Ct Cervia).

Quarti: Andrea Giuliani (4.2)-Marco Pirini (4.2) 6-1, 6-3, Raffaele Mazzoli (4.2)-Marcello Piccinini (4.1, n.2) 7-5, 5-7, 10-8, Marco Cantagallo (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.1) 6-1, 6-2, Francesco Benanchi (4.2)-Andrea Bernardi (4.1, n.3) 6-1, 3-6, 10-4.