Tennis Quarta, Prequalificazioni Ibi: Raffaele Mazzoli trionfa al Ten Sport Center, Arianna Maltese, Sofia Scheda e Francesca Rubinato in semifinale al Cacciari

CERVIA. Raffaele Mazzoli protagonista sui campi del Ten Sport Center. Il portacolori del Tre Colli Tc Brisighella ha vinto infatti il torneo di prequali Ibi di 4° categoria per la Provincia di Ravenna, torneo che si è concluso questa sera. In finale Mazzoli ha battuto nettamente 6-1, 6-0 Marco Cantagallo (Ct Cervia).

Quarti: Andrea Giuliani (4.2)-Marco Pirini (4.2) 6-1, 6-3, Raffaele Mazzoli (4.2)-Marcello Piccinini (4.1, n.2) 7-5, 5-7, 10-8, Marco Cantagallo (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.1) 6-1, 6-2, Francesco Benanchi (4.2)-Andrea Bernardi (4.1, n.3) 6-1, 3-6, 10-4. Semifinali: Cantagallo-Giuliani 6-0, 6-4, Mazzoli-Benanchi 6-4, 6-1.

IMOLA. Avanza verso le battute finali il torneo di prequalificazione provinciale Ibi femminile di 4° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Arianna Maltese (Ct Cacciari) raggiunge le compagne di squadra Sofia Scheda e Francesca Rubinato nelle semifinali.

Ottavi: Elena Albertazzi (4.1, n.4)-Sara Borelli (4.5) 6-2, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Giorgia Simonetti (4.3) 3-6, 6-1, 10-6, Sofia Scheda (4.2)-Annalisa Ferraccioli (4.4) 6-2, 6-3. Quarti: Rubinato (4.1, n.6)-Greta Bonaventura (4.1, n.3) 2-6, 7-5, 10-7, Arianna Maltese (4.1, n.1)-Priscilla Rossi (4.2) 6-0, 6-1.

Nel doppio la prima coppia che ha raggiunto la finale è stata quella composta da Sofia Valentini e Benedetta Sarti.

Quarti: Ceroni-Simonetti b. Battiston-Finessi (n.4) 6-0, 2-6, 10-3, Rubinato-Albertazzi (n.1) b. Mazzini-Galli 6-0, 6-1. Semifinale: Valentini-Sarti (n.2) b. Torluccio-Bulzamini (n.3) 6-2, 6-1.

La giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.