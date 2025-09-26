Tennis Quarta: prequalificazioni Ibi al Villa Carpena, Magnani e Castelli nei quarti all’Alleanza Sportiva

FORLI’. Il Tennis Villa Carpena ospita da sabato le prequalificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svogeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. I quattro tabelloni in programma nel Club forlivese terranno banco fino al 12 ottobre. Il singolare maschile di 4° vede al via 82 giocatori, si parte con la sezione Nc, nel tabellone 4.6-4.3 le teste di serie sono andate ai 4.3 Andrea Bardi, Riccardo Valente, Andrea Nardi, Giulio Macori, Alessandro Nanni, Riccardo Albicini, Luca Amadori, Luca Giorgini e Marco Fucci. Nel main-draw i giocatori con la classifica migliore sono i 4.1 Andrea Samorì, Daniele Bravi, Pietro Reggiani, Giulio Casadei, Filippo Foschi, Christian Giacalone, Fabio Di Tante, Marco Schiavo, Matteo Barbieri, Davide Fagioli, Cristian Barasa e Giovanni Casadei. Nel doppio maschile al via otto coppie. Nel singolare femminile guida il gruppo la 4.1 Chiara Sbrighi, nel doppio al via quattro coppie, n.1 Vetricini-Sbrighi, n.2 Salvi-Fabbri.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, il direttore di gara è Alberto Casadei.

RICCIONE. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Quarti di finale per Federico Magnani (Misano Sporting Club) e Giorgio Castelli (Playing).

Ottavi: Nicolò Pari (4.3)-Mario Nannucci (4.1, n.9) 6-3, 6-2, Nicola Amorico (Nc)-Matteo Della Biancia (Nc) 6-4, 6-3, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 6-0, 6-0, Daniel Pellegrini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.7) 7-5, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Denis Marini (4.1, n.11) 6-1, 6-2, Cristian Achilli (4.1, n.2)-Gianluca Corradini (4.1) 7-6, 6-7, 10-8, Federico Magnani (4.1, n.1)-Enrico Ciotti (4.2) 4-6, 6-3, 10-8, Giorgio Castelli (4.3)-Davide Capodagli (4.1) 6-4, 6-1.