Tennis Quarta, partiti i tornei del Venustas Igea e del Cerri Cattolica

IGEA MARINA. Primi match nel classico torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, che terrà banco fino al 17 maggio. Sono 119 i giocatori iscritti a questa classica di apertura, il trofeo del Gelso, che coinvolge tanti giocatori del territorio. Si parte sabato con la sezione Nc, a seguire il tabellone 4.4 con le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.4 Francesco Visino, Edoardo Maria Ciuffoli, Mattia Piepoli, Elia Mattioli, Noè Dell’Aquila, Manuel Mussoni, Massimo Bianchini, Pierluigi Pennacchini, Alessandro Casali, Vincenzo Scaldarella, Giovanni Venturini, Davide Mazzotti, Federico Dellarosa, Nahuel Zanfino, Riccardo Silvi, Alessandro Gozzi e Redeo Biondi. In cima alla lista dei favoriti i 4.1, ben 19. Si tratta di Simone Balzani, Fulvio Cesari, Marco Oliva, Claudio Marcantoni, Mirco Boschi, Mauro Della Vittoria, Claudio Sanchioni, Daniel Mastromattei, Fabio De Santis, Loris Pasini, Daniele Friguglietti, Samuele Cardinali, Luca Mazzarini, Andrea Bernardi, Alessandro Gostoli, Adriano Amadio, Giovanni Casadei, Marco Gianfrini ed Alessandro Giannini.

Primo tabellone Nc, turno di qualificazione: Agostino Bertaccini-Alberto Morri 3-6, 6-4, 10-2, Carlo Conti-Slavchev Hristov Lyubomir 6-2, 6-2, Diego Pasquinoni-Simone Maggioli 6-1, 6-2, Luca Cafaro-Manuel Felciani 6-4, 3-6, 10-4, Enrico Lugaresi-Christophe Gautier Baldelli 6-0, 6-0, Ettore Barnabè-Khaled Zaid Kilani 6-3, 6-4, Luigi Campana-Francesco Rosa 6-3, 6-1, Manuel Rossi-Gianmarco Rossi 7-5, 7-5, Leonardo Ancarani-Edoardo Rossetti 2-6, 7-6 (13), 10-6.

Si qualificano anche Francesco Verni, Mauro Fabio Pari e Cristian Crociati.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

CATTOLICA. Primi match nel torneo nazionale di 4° categoria femminile sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, il primo di una bella stagione agonistica sui campi del Club della Regina. Sono 37 le giocatrici al via nel torneo cattolichino che terrà banco fino al 17 maggio. Le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Paola Verlengia, Monica Gasparini, Claudia Crescentini, Elena Tarini, Nadia Gasponi ed Alessia Tacconi, seguite dalle 4.2 Virginia Amadori e Francesca Stefanelli. Avanzano Valentina Galli (Galimberti Tennis Team), Giulia Dell’Aquila (Tc Viserba) e Katia Rossi (San Marino Tennis Club).

1° turno: Valentina Galli (Nc)-Elena Baronciani (4.6) 6-4, 3-6, 10-4, Giulia Dell’Aquila (Nc)-Lucia Raffaelli (Nc) 6-0, 6-0. Passa il turno anche Katia Rossi (Nc).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.