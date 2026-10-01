Tennis Quarta, Paladini in semifinale alle Prequalificazioni Ibi el Tc Viserba

VISERBA. Siamo alle battute finali sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 4 ottobre.
Conquista le semifinali Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team), quarti per Alessandro Guzinschi (Gt Rivazzurra) e Maurizio Bologna (Ct Cerri Cattolica).
Ottavi: Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Francesco Palmieri (4.2, n.16) 6-2, 6-2, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Adriano Amadio (4.1, n.12) 6-3, 6-4, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Marco Fuschillo (4.1, n.7) 6-2, 6-3, Alessandro Guzinschi (4.1, n.9)-Matteo De Angeli (4.1, n.8) 6-2, 6-2, Maurizio Bologna (4.1, n.4)-Samuele Cardinali (4.1, n.13) 6-3, 7-5. Quarti anche per Romeo Fabbri (4.2, n.15).
Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6.
Nel torneo di doppio in finale la coppia composta da Andrea Parenti e Guido Carlotti che in semifinale ha battuto 3-6, 6-2, 10-1 Cardinali-De Angeli (n.1).
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Luca Bartoli.