Tennis Quarta: Oliva, Mastromattei e Casadei nei quarti al Ct Venustas, Tarini-Stefanelli e Ricci-Crescentini le semifinali al Ct Cerri

IGEA MARINA. Marco Oliva (Ct Casalboni Santarcangelo), Daniele Mastromattei (Tc Viserba) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena) sono i primi tre giocatori che si sono qualificati per i quarti di finale nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, che terrà banco fino al 17 maggio.

Tabellone finale, 4° turno: Andrea Bernardi (4.1, n.16)-Lorenzo Podeschi (4.5) 6-3, 6-3, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Giannini (4.1, n.11) 6-0, 6-0, Mirco Boschi (4.1, n.14)-Enea Venturini (4.5) 6-1, 6-4, Mauro Della Vittoria (4.1, n.1)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-1, Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-0, 6-7 (5), 12-10, Claudio Marcantoni (4.1, n.3)-Mario Nannucci (4.2) 6-4, 6-2, Loris Pasini (4.1, n.6)-Tommaso Turchi (4.2) 1-6, 6-2, 10-8, Francesco Busca (4.3)-Adriano Amadio (4.1, n.15) 6-4, 6-4, Fabio De Santis (4.1, n.2)-Alberto Caroni (4.2) 6-3, 7-5.

Ottavi anche per Roberto Casadei (4.2) e Roberto Sanzani (4.2).

Ottavi: Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-0, 6-1, Giovanni Casadei (4.1, n.12)-Carlo Conti (Nc) 6-2, 3-6, 10-3.

Quarti anche per Marco Oliva (4.1, n.8) per il ritiro del suo avversario.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

CATTOLICA. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, il primo di una bella stagione agonistica sui campi del Club della Regina. Elena Tarini (Polisportiva 2000 Cervia) e Giulia Ricci (Ct Cerri) sono state le prime giocatrici a raggiungere le semifinali, seguite da Francesca Stefanelli (Tc Viserba) e Claudia Crescentini (Tc Coriano). Oggi alle 20 la prima semifinale Tarini-Stefanelli.

Quarti: Elena Tarini (4.1, n.4)-Nicole Sabatini (4.4) 6-2, 6-2, Giulia Ricci (4.5)-Silvia Fumelli (4.3) 6-2, 6-0, Francesca Stefanelli (4.2, n.8)-Greta Fantini (4.3) 7-6, 1-6, 10-8, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Mariangela Leporale (4.3) 6-4, 5-7, 10-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.