Tennis Quarta: nel vivo il torneo all’Alleanza Sportiva e il trofeo “Bcc” al Valle del Rubicone

RICCIONE. Sui campi del Villa Mussolini avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 19 aprile.
Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Mario Nannucci (Siro Tennis Bologna), Fabio Travaglini (Ct Baia Pesaro), Fulvio Fracassi (Ct Rimini) e Samuele Cardinali (Ct Casalboni).
2° turno tabellone finale: Alessandro Bernardi (4.2)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-3, 6-1, Luca Violini (4.3)-Federico Rossi (4.5) 6-2, 6-3, Davide Pierini (4.2)-Marco Merli (4.4) 6-2, 7-6, Gianmarco Gianni (4.3)-Emanuel Felciani (Nc) 6-1, 6-0, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4)-Lorenzo Del Prete (4.6) 6-1, 6-1.
3° turno: Claudio Sanchioni (4.1)-Gabriele Stirati (4.1) 6-3, 7-6, Mario Nannucci (4.2)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-2, 6-0, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Benassi (4.3) 6-3, 6-3, Fulvio Fracassi (4.3)-Romeo Fabbri (4.2) 6-3, 6-4, Elia Mattioli (4.4)-Aldo Maria Zangheri (4.2) 6-3, 6-2, Vittorio Patrignani (4.2)-Pietro Fabbri (4.3) 7-6, 1-6, 10-8, Francesco Zonghetti (4.2)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-1, 6-2, Francesco Semprini (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-4, 7-5, Fabio Montebelli (4.3)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-1, 6-3, Giovanni Casadei (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 5-7, 6-2, 10-7, Luca Calzini (4.4)-Daniele Mingucci (4.2) 6-3, 6-3, Samuele Cardinali (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-7, 6-1, 10-6,
Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.
GATTEO. Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo nazionale di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 25 le giocatrici al via nel torneo diretto dal giudice di gara Massimo Carli. Conquista gli ottavi Giulia Toni, quarti per Claudia Crescentini.
4° turno: Greta Fantini (4.4)-Roberta Montanari (4.5) 6-4, 4-6, 7-3, Mariangela Leporale (4.3)-Rita Sacchetti (4.4) 6-1, 6-1, Giulia Toni (Nc)-Monica Rossi (4.3) 7-5, 6-0.
Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.4)-Nicole Aloisi (4.3) 0-2 e ritiro.