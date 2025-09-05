Tennis Quarta: Martelli nei quarti al Misano Sporting Club, Marchi e Bonetti al Cerri

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club va in scena il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono 55 i giocatori iscritti che si daranno battaglia fino alla finale prevista per domenica. Avanzano Marco Venturini, Orazio Fazio, Alipio Fulvi e Michele Pretolani, nei quarti Marco Martelli.

Tabellone finale, 3° turno: Francesco Lori Costantini (4.4)-Jorg Pfister (4.3, n.6) 7-5, 6-7, 11-9, Marco Martelli (4.3)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 6-0, Nicolò Carta (4.3)-Matteo Tardini (4.3) 5-7, 6-3, 10-2, Fabio Montebelli (4.4)-Lorenzo Salvoni (4.4) 6-3, 7-5, Paolo Cancellato (4.4)-Riccardo Parma (4.3, n.5) 7-5, 6-1, Massimo Campana (4.3, n.7)-Alessandro Valentini (4.4) 6-4, 6-3, Fabrizio Marchini (4.3, n.2)-Pietro Sodani (4.4) 6-2, 3-0 e ritiro, Marco Venturini (4.3, n.1)-Matteo Della Biancia (Nc) 6-2, 3-0 e ritiro, Orazio Fazio (4.4)-Francesco Saverio Gerboni (4.4) 6-1, 2-6, 10-4, Alipio Fulvi (4.3)-Cristian Pucci (4.3) 6-1, 4-1 e ritiro, Nicola Campana (4.3)-Andrea Franciosi (4.3) 1-6, 6-3, 10-7, Marco Ragnetti (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.5) 6-4, 6-4, Michele Pretolani (4.4)-Marco Valli (4.4) 6-4, 6-2.

Già negli ottavi Daniele Bracci (4.4) e Matteo Battistini (4.3).

Ottavi: Marco Martelli (4.3)-Marco Fuschillo (4.3, n.4) 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

Intanto da domani al 21 settembre, sempre sui campi del Misano Sporting Club, va in scena il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Sono 73 i giocatori iscritti, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Bernardi, Umberto Uguccioni, Claudio Marcantoni, Claudio Sanchioni, Christian Nicolini, Andrea Bonetti, Christian Achilli, Alessandro Gostoli, Davide Pierini, Loris Volpinari e Daniele Mastromattei. Nel tabellone finale i big sono i 3.1 Pietro Rinaldini e Filippo Fracassi, a seguire i 3.2 Luca Battistini e Samuele Giacomazzi.

CATTOLICA. Avanza verso le battute finali sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino a domenica.

Conquistano i quarti Gianluca Marchi ed Andrea Bonetti.

Ottavi: Nicolò Pari (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.9) 6-0’, 6-0, Claudio Marcantoni (4.1, n.4)-Davide Sanchi (4.3) 2-6, 6-1, 10-7, Alberto Amadio (4.2)-Christian Achilli (4.1, n.5) 6-4, 6-4, Alessandro Pari (4.1, n.3)-Christian Nicolini (4.1, n.14) 6-1, 6-1, Enrico Danielli (4.1, n.7)-Umberto Uguccioni (4.1, n.10) 6-1, 6-1, Matteo Della Biancia (Nc)-Marco Storoni (4.1, n.2) 1-6, 6-1, 13-11, Gianluca Marchi (4.2)-Maurizio Bologna (4.2, n.16) 6-1, 6-4, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Davide Pierini (4.1, n.11) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Francesca Cerri.