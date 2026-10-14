Tennis Quarta: Maltese-Rubinato la finale delle Prequalificazioni Ibi al Cacciari, nel vivo il “Città di Coriano”

IMOLA. Finale tutta targata Ct Cacciari, tra Arianna Maltese e Francesca Rubinato, nel torneo di prequalificazione provinciale Ibi femminile di 4° categoria organizzato dal Club imolese.

In semifinale Arianna Maltese (4.1, n.1) ha battuto 6-1, 6-0 Marina Cerri (4.1, n.5), mentre Francesca Rubinato (4.1, n.6) ha superato 6-2, 6-2 la 4.2 Sofia Scheda. Quarti: Rubinato (4.1, n.6)-Greta Bonaventura (4.1, n.3) 2-6, 7-5, 10-7, Arianna Maltese (4.1, n.1)-Priscilla Rossi (4.2) 6-0, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Elena Albertazzi (4.1, n.4) 0-6, 6-4, 10-5.

Nel doppio la prima coppia che ha raggiunto la finale è stata quella composta da Sofia Valentini e Benedetta Sarti, raggiunta da Francesca Rubinato ed Elena Albertazzi.

Semifinali: Valentini-Sarti (n.2) b. Torluccio-Bulzamini (n.3) 6-2, 6-1, Rubinato-Albertazzi (n.1) b. Ceroni-Simonetti 7-6 (4), 6-4.

Le finali sono in programma giovedì, alle 19 quella del singolare, alle 20.30 quella del doppio.

La giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che terrà banco fino al 24 ottobre. In bella evidenza Margherita Curradi (Ct Rimini).

2° turno: Bianca Tomasucci (4.4)-Valentina Di Nella (4.5) 6-0, 6-0, Valentina Galli (4.6)-Marcella Aluigi (4.5) 3-6, 6-1, 10-5, Margherita Curradi (Nc)-Katia Rossi (4.5) 6-4, 6-3.

3° turno: Claudia Montanari (4.3)-Sara Viviani (4.3) 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Alessandro Gallerani.